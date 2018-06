wired

: Mentre #Salvini e #DiMaio fanno dirette Facebook e proposte aberranti senza risolvere nessun problema, noi oggi pro… - AlessiaMorani : Mentre #Salvini e #DiMaio fanno dirette Facebook e proposte aberranti senza risolvere nessun problema, noi oggi pro… - antocalderone : A proposito del post indecente di Eleonora Brigliadori su Nadia Toffa - coledoni : RT @AlessiaMorani: Mentre #Salvini e #DiMaio fanno dirette Facebook e proposte aberranti senza risolvere nessun problema, noi oggi proponia… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Tutto è pronto per la partenza dei concorrenti della settima edizione dell’adventure game di Rai due, Pechino Express, ma, forse, sarebbe bene che Magnolia, casa di produzione del programma, ci ripensasse prima di far salire i concorrenti sull’aereo diretto in Africa. La questione ruota tutta attorno ad un partecipante:, anzi Aaron Noel, lo pseudonimo che l’ex showgirl si è scelta un paio di anni fa. È stata la stessaad annunciare e spiegare la sua scelta: “Oggimuore, uccisa dalle calunnie più mostruose che possano essere concepite contro un’individualità umana”, una “morte” che avveniva non in un giorno casuale, bensì il 17 febbraio “nello stesso giorno, 417 anni fa, Giordano Bruno veniva bruciato sul rogo proprio qui a Roma”. Un paragone decisamente ardito, per non dire delirante. Le calunnie, a cui lafa riferimento, ...