A Gardaland con Gioseppo Kids

Notte Bianca a Gardaland il 16 giugno con Briga per #generazioneGardaland : info e biglietti : Sabato 16 giugno è in programma la Notte Bianca a Gardaland con l'apertura del parco divertimenti veneto fino all’1 di Notte. Il dress code è rigorosamente il bianco per la serata di musica e divertimento con dj set e tanti ospiti. Ci sarà inoltre l'anteprima assoluta di #generazioneGardaland, interpretato dal rapper Briga. Gardaland Notte Bianca - The White Party è in programma in piazza Valle dei Re a partire dalle ore 18.30 per 15 ore di ...

Massimiliano Rosolino a Gardaland Sea Life Aquarium con le figlie : Durante la giornata, Rosolino ha scattato selfie con i fan e foto ricordo all'interno di Gardaland Sea Life Aquarium, uno degli oltre 50 nel mondo. Indietro 1 of 5 Avanti Consigliato Carlo Cracco a ...

Notte bianca di Gardaland apre l'estate con Rtl e Malgioglio special guest : Presente anche la bellissima Ludovica Pagani , influencer, dj e volto noto del mondo dello sport. Alle h. 23.00 ritorna Fernando Proce con i grandi successi degli anni 90 inseriti nella sua nuova ...

Gardaland Notte Bianca – Sabato 16 giugno The White Party con dj set e ospiti by RTL 102.5 : Gardaland Notte Bianca – THE White Party: Sabato 16 giugno – apertura fino all’1 di Notte con dj set e ospiti by RTL 102.5 dress code rigorosamente in bianco. Anteprima assoluta di #generazioneGardaland interpretato da Briga con il nuovo videoclip Sabato 16 giugno parte la nuova stagione estiva di Gardaland con il grande evento “Gardaland Notte Bianca – The White Party”, in piazza Valle dei Re. Questa originale festa, alla ...

Gardaland SEA LIFE Aquarium festeggia i suoi primi 10 anni con una caccia al tesoro : Gardaland SEA LIFE Aquarium sta per spegnere le sue prime 10 candeline! Il 31 maggio 2008, ben 10 anni fa, l’acquario gardesano – il primo interamente tematizzato in Italia – apriva i battenti pronto ad accogliere grandi e bambini per condurli alla scoperta dell’affascinante mondo sottomarino. “In dieci anni – afferma Aldo Maria Vigevani, CEO Gardaland, presente all’inaugurazione del 2008 – abbiamo contribuito ad avvicinare oltre 3 ...