A Caserta due immigrati sono stati aggrediti con una pistola ad aria compressa al grido

Caserta - a mangiare la pizza o a casa invece di sorvegliare la Reggia : obbligo di firma per due dipendenti : Dovevano tenere sotto controllo la Reggia di Caserta. invece, durante l’orario di lavoro, si assentavano per ore, per mangiare una pizza o svolgere commissioni personali, rendendo il lavoro dei ladri ancora più semplice. È stato proprio durante le indagini per il furto dell’incasso alla buvette della Reggia che la Polizia di Stato li ha scoperti. Due misure cautelari – obbligo di firma prima di entrare in servizio e dopo avere terminato ...