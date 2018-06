optimaitalia

: A brevissimo il jailbreak iOS 11.3.1: il progetto Electra è pronto - OptiMagazine : A brevissimo il jailbreak iOS 11.3.1: il progetto Electra è pronto -

(Di martedì 19 giugno 2018) Notizie interessanti e per certi versi inaspettate quelle che arrivano sul fronteiOS 11.3.1 in queste ore. A quanto pare, infatti, il tool ci sarà, anche se bisogna ricordare che Apple ha già chiuso le firme di iOS 11.4, ragion per cui qualora abbiate effettuato l'aggiornamento a quest'ultima versione del sistema operativo della mela morsicata,le informazioni che mi appresto a condividere oggi sono perfettamente inutili. A prescindere dalla possibilità o meno di installare il pacchetto software, comunque, credo sia sempre importante conoscere gli sviluppi di questo mondo.In prima istanza, a differenza di quanto detto a proposito del possibileiOS 11.4 pochi giorni fa sulle pagine di OptiMagazine, pare proprio che il tool in questione verrà rilasciato, con tutte le limitazioni del caso che vi ho riportato ad inizio articolo. A che punto sta il jalbreak iOS 11.3.1 ...