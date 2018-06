80 primavere al Giardino Botanico Alpino Viote

meteoweb.eu

(Di martedì 19 giugno 2018) Sono 80 lefiorite deldelledi Monte Bondone. Questo luogo incantato della media montagna trentina, scelto per la naturale ricchezza botanica delle praterie a sfalcio e delle torbiere, per la ricchezza d’acqua e per l’esposizione soleggiata. Nel 1938 l’allora Museo di Storia Naturale della Venezia Tridentina ne fondò il primo nucleo e oggi, quale sede territoriale del Museo delle Scienze – MUSE, questo angolo di paradisoconsta di ben 10 ettari di un’equilibrata gestione tra conservazione della natura e proposte floristiche di grande interesse. Rispetto alle origini, ilsi è ampliato in estensione, strutture e attività per il pubblico, mantenendo sempre intatta la sua funzione di ricerca e conservazione delle specie botaniche, soprattutto quelle a rischio di estinzione. Nel periodo recente, una ...