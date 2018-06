adnkronos

: 730, ultime 48h per annullarlo - Sicinform : 730, ultime 48h per annullarlo - CarmelinaCarmi : RT @Adnkronos: 730, ultime 48h per annullarlo - BinaryOptionEU : 730, ultime 48h per annullarlo -

(Di martedì 19 giugno 2018)48 ore per annullare il 730 già trasmesso. Il contribuente che ha riscontrato degli errori nella dichiarazione inviata in precedenza, infatti, ha tempo fino al 20 giugno per revocarla una sola ...