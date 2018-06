70% Usa | no a separazione figli migranti

Trump punisce Trudeau : “dazi Usa del 270% sui latticini” : Donald Trump dichiara che gli USA non avallano più il comunicato finale del G7 dopo le dichiarazioni di Justin Trudeau.

RAGUSA - INCENDIO VILLAGGIO TURISTICO CLUB MED/ Video Scoglitti - Canadair in azione : forte vento - 700 evacuati : INCENDIO nel RAGUSAno: evacuato il CLUB Med di Scoglitti, 700 persone allontanate, richiesto l'intervento dei Canadair. Emergenza nel RAGUSAno, dove vi sono diversi turisti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:52:00 GMT)

Incendio nel ragusano : evacuato il Club Med di Scoglitti/ 700 persone allontanate - richiesti i Canadair : Incendio nel ragusano: evacuato il Club Med di Scoglitti, 700 persone allontanate, richiesto l'intervento dei Canadair. Emergenza nel ragusano, dove vi sono diversi turisti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:32:00 GMT)

Il GDPR piace agli utenti americani : il 70% vorrebbe una legge simile in USA : Attraverso il marketplace, le aziende possono accedere ad inventory targettizzate sui settori business, cultura e intrattenimento, e sport. Inoltre, Concert consente di personalizzare creatività ...

Playoff Serie A - Milano va in finale : Brescia ko 70-76 in Gara-4. Serie chiusa sul 3-1 : Non basta il grande cuore di Brescia, Milano è la prima finalista per lo scudetto grazie alla vittoria in gara 4 70-76 che vale il decisivo 3-1 nella Serie. Milano comincia gara 4 con la stessa ...

Ragusa - ricovero disabili mentali : 870 mila euro dalla Regione : ricovero disabili mentali, la Regione ha stanziato 870.000 euro per la provincia di Ragusa. L’on. Ragusa: Un segnale di attenzione per le fasce deboli

Volkswagen - Usa - prodotte 700.000 Passat nell'impianto di Chattanooga : La Volkswagen ha festeggiato negli Usa un importante traguardo produttivo: 700.000 Passat assemblate nello stabilimento di Chattanooga, in Tennessee. Il modello che ha consentito di raggiungere questo obiettivo è una GT rifinita nella tinta Reflex Silver, con interni bicolore nero e grigio, equipaggiata con il poderoso V6 a benzina di 3,6 litri e da 280 CV abbinato al cambio doppia frizione Dsg Tiptronic a 6 rapporti. Gli altri ...

Tensione Iran-Usa e crisi del Venezuela : così il petrolio è tornato a 70 dollari : La cavalcata dei prezzi del petrolio ai massimi dal 2014 Ad infiammare i prezzi del petrolio c'è anche la situazione di profonda crisi economica in Venezuela, il maggior esportatore al mondo di ...

La vita appesa a un algoritmo E 270 donne muoiono per un tumore alla mammella Londra si scusa : Erica Orsini Londra Un futile errore amministrativo costato centinaia di vite. Sono infatti ben 270 le donne che potrebbero essere morte in Inghilterra per un tumore al seno, semplicemente perché ...

Incendio in Valle di Susa : devastati 70 ettari di terreno : Un Incendio è divampato due giorni fa sul monte Musinè in Valle di Susa: sono andati distrutti circa 70 ettari di terreno. Le fiamme sono state finalmente domate e i vigili del fuoco sono ora impegnati nelle operazioni di bonifica. L'articolo Incendio in Valle di Susa: devastati 70 ettari di terreno sembra essere il primo su Meteo Web.

BARBARA BUSH - COME STA? EX FIRST LADY USA RINUNCIA ALLE CURE/ Da oltre 70 anni al fianco di George : BARBARA BUSH, peggiorano le condizioni dell'ex FIRST LADY Usa: la 92enne soprannominata "Silver fox" sarebbe in fin di vita avendo RINUNCIAto ALLE CURE mediche.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:01:00 GMT)

Un pedaggio di 8 euro e 70 per la Ragusa-Catania : Dopo il 20 aprile, e lo scontato parere favorevole del Consiglio superiore, la palla passerà al ministero dell'Economia che dovrà esprimere una valutazione di sostenibilità. L'ultima parola sull'...

Siria - 70 morti : sospetto attacco chimico Duma/ Ultime notizie - Usa vs Russia su Assad : Papa “basta sterminio” : Siria, sospetto attacco chimico a Duma, Ultime notizie: 70 morti, offensiva dell’esercito Siriano contro i ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Usa vs Russia, le parole di Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:08:00 GMT)