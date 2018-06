23 giugno : la Notte Romantica tra i borghi più belli d’Italia : Musica, danza, concerti tra i vicoli medioevali e in riva al mare, cene a lume di candela, mostre, visite guidate: ecco cosa ci aspetta il 23 giugno per la Notte Romantica, l’evento che per il terzo anno consecutivo riunirà circa 200 tra i paesi che fanno parte dei borghi più belli d’Italia, per una serata di grande bellezza in cui celebrare l’amore. COSA SI FA Ogni borgo sarà un’emozione diversa, perché in linea con il ...

Spello - notte romantica il 23 giugno : Spello Una notte interamente dedicata all'amore in ogni sua accezione: sabato 23 giugno Spello si prepara a festeggiare la notte romantica , una serata dedicata a tutti gli innamorati che nella magica ...

S.Giovanni in Marignano : dal 20 al 24 giugno 'La Notte delle Streghe' : GLI SPETTACOLI L'Ufficio Incredibile presenta un ricco programma di spettacoli: streghe che scendono dalla torre e camminano in parata per le vie del borgo, fuochi rituali provenienti da diverse ...

ROMA - Sabato 23 giugno riparte la Notte Bianca dello Sport : Ecco dunque la Notte Bianca dello Sport: una serata in cui i vari impianti che hanno deciso di aderire restano aperti al pubblico e mettono a disposizione, a titolo totalmente gratuito, gli spazi ...

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI - TV8/ Info streaming del film di Fausto Brizzi (oggi - 13 giugno 2018) : NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI, il film in onda su TV8 oggi, mercoledì 13 giugno 2018. Nel cast: Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti e Cristiana Capotondi, alla regia Fausto Brizzi. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:20:00 GMT)

Notte Bianca a Gardaland il 16 giugno con Briga per #generazionegardaland : info e biglietti : Sabato 16 giugno è in programma la Notte Bianca a Gardaland con l'apertura del parco divertimenti veneto fino all’1 di Notte. Il dress code è rigorosamente il bianco per la serata di musica e divertimento con dj set e tanti ospiti. Ci sarà inoltre l'anteprima assoluta di #generazioneGardaland, interpretato dal rapper Briga. Gardaland Notte Bianca - The White Party è in programma in piazza Valle dei Re a partire dalle ore 18.30 per 15 ore di ...

Il film da vedere oggi - mercoledì 13 giugno : Notte prima degli esami : Le scuole sono ormai chiuse, ma non tutti gli studenti si stanno godendo ancora le vacanze estive. Molti, infatti, saranno presto impegnati con gli esami di maturità, e accompagnati da quell’ansia che ha colpito gran parte di noi! Questa sera Tv8 ci propone una carinissima commedia italiana prettamente a tema con questo periodo: il film da vedere oggi, 13 giugno, è Notte prima degli esami, di Fausto Brizzi. Paure, amori e guai di un gruppo ...

Gardaland Notte Bianca – Sabato 16 giugno The White Party con dj set e ospiti by RTL 102.5 : Gardaland Notte Bianca – THE White Party: Sabato 16 giugno – apertura fino all’1 di Notte con dj set e ospiti by RTL 102.5 dress code rigorosamente in bianco. Anteprima assoluta di #generazioneGardaland interpretato da Briga con il nuovo videoclip Sabato 16 giugno parte la nuova stagione estiva di Gardaland con il grande evento “Gardaland Notte Bianca – The White Party”, in piazza Valle dei Re. Questa originale festa, alla ...

Notte Bianca dello Sport - a L'Aquila il 16 giugno con 20 discipline sportive nel centro storico : L'Aquila - Venti manifestazioni Sportive in 14 luoghi del centro storico e 60 associazioni animeranno la prima Notte Bianca dello Sport, in programma dalla serata del 16 giugno e organizzata dalle Vecchie Fiamme Old Rugby, con il sostegno del Comune dell'Aquila e del Coni, l'alto patrocinio della Regione Abruzzo e il patrocinio della Provincia dell'Aquila. La manifestazione è stata presentata dal Sindaco e ...