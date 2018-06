19 giugno | le foto del giorno

Concerto Vasco Rossi - Roma/ Seconda serata - scaletta : foto - targa per 20 show nella capitale (Oggi 12 giugno) : Vasco Rossi è pronto a tornare sul palco dello Stadio Olimpico per il bis Romano che gli permetterà di intrattenere migliaia di fan dopo il successo di ieri. Tutti felici? Quasi.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 20:40:00 GMT)

OGLIANICO Fino a lunedì 11 giugno grande festa con la Patronale di San Feliciano - FOTO E VIDEO - : Domenica 10 giugno, alle 10, verrà celebrata la Santa Messa e alla sera, nel padiglione spettacoli, si ballerà con l'Orchestra Mirage. lunedì 11 giugno si terrà la giornata conclusiva dell'evento: ...

Porsche - La 356 - nata l'8 giugno di 70 anni fa - FOTO GALLERY : Di solito una targa non fa la storia. Nel caso della Porsche, sì. Era infatti l8 giugno 1948 quando venne ammessa alla circolazione in Austria (con la numerazione K 45.286, nello Stato della Carinzia) quella che successivamente sarebbe passata alla storia come la 356 No.1. Nellanno che celebra i dei 70 anni della Casa, oggi è dunque il giorno simbolicamente più importante.Gli inizi in "esilio". La Porsche, che tutti consideriamo (e a ...

Le maglie di Harry Styles a tema Pride per il mese di giugno : i ricavi a favore di un progetto per ragazzi LGBTQ (foto) : Due speciali maglie di Harry Styles a tema Pride per il mese di giugno: per le settimane a venire, sarà possibile acquistare online sul sito del cantante inglese delle magliette speciali in tema Pride, per celebrare il mese dell'orgoglio gay. Si tratta di due magliette con la celebre stampa del merchandising di Harry Styles "Treat People With Kindness", che per l'occasione presentano i colori dell'arcobaleno, tipici del Gay Pride. È possibile ...

Liza Béar - scrittrice fotografa filmmaker - il 9 giugno a Montesilvano presso Fondazione Zimei : Liza BEAR The making of Avalanche (and what followed) – Resistance & Romance in NYC a cura di Harold Berg e Massimiliano

“Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” : il 7 giugno la premiazione delle 15 foto selezionate : Avvicinare i giovani all’arte fotografica e promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici pugliesi: questo l’obiettivo del concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia”, concorso che vede, il prossimo 7 giugno 2018 alle ore 17.00 presso la Biblioteca del Liceo scientifico “Fermi”, in via Raffaele Bovio a Bari, la premiazione delle 15 foto ...

Il tricolore scende dal cielo per il 2 giugno di Albenga - FOTOGALLERY E VIDEO - : Albenga celebra la Festa della Repubblica e per l'occasione il tricolore è arrivato dal cielo grazie all'esibizione dell' associazione Paracadutisti d'Italia " sezione di Albenga, Villanova e Alassio .

Duomo di Firenze - a giugno lo spettacolo dello “Gnomone”. FOTO : Duomo di Firenze, a giugno lo spettacolo dello “Gnomone”. FOTO Appuntamento per i prossimi 7, 12, 19 e 21 giugno, dalle 12.30 alle 13.30. Sarà possibile assistere al momento in cui i raggi del sole, attraversando la Cupola del Brunelleschi, formeranno un'immagine del disco solare che si sovrapporrà a quella sul ...

Foto e video di Vasco Rossi a Torino l'1 giugno - scaletta del VascoNonStop Live : il rocker incontra i fan prima del concerto : ... versione strumentale 1978, Interludio 2018 C'è chi dice no Gli spari sopra Stupido hotel Siamo soli Domenica lunatica Il mondo che vorrei , Electro dance medley, Brava / L'uomo più semplice / Ti ...

Il Grande Fiume : la mostra fotografica di Quiresi da venerdì 1 giugno : CREMONA - mostra, libri, incontri: un mese con il Po al Museo del Violino di piazza Marconi, un'iniziativa culturale che nasce dalla collaborazione di Cremonabooks, il Museo del Violino, l'...

PhotoWeek. A giugno Milano rende omaggio alla fotografia : Dal 4 al 10 giugno Milano rende omaggio alla fotografia con la seconda edizione di PhotoWeek, palinsesto promosso dal Comune

Wildlife Photographer of the Year : al Forte di Bard fino al 10 giugno 2018 l'esposizione fotografia naturalistica : Trattasi della prima tappa del tour italiano della mostra che ogni anno premia gli scatti più belli del mondo animale e vegetale . E' il fotografo sudafricano Brent Stirton , con lo scatto "...

Prime foto dal finale di Sense8 - con le scene girate in Italia per l'episodio speciale in arrivo a giugno : ... Netflix ha acconsentito alla realizzazione di questo episodio speciale della durata di due ore, che sarà reso disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio streaming è attivo dal prossimo 8 giugno ...