11 cose sul nono episodio di “Westworld”

Ellen - 5 cose che non sapete sulla sitcom che ha fatto storia : Vent’anni fa terminava Ellen, una delle sitcom che ha lasciato maggiormente il segno non solo nella televisione ma anche nella storia del costume degli Stati Uniti e in misura minore del mondo. Protagonista era Ellen DeGeneres, nata come stand up comedian e poi finita nel giro televisivo che anche oggi conduce il suo talk show quotidiano, ha una casa di produzione ed è una delle attiviste più popolari e attive nel mondo dell’impegno ...

Siena - cosenza 1-3 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto QUI Siena I toscani, guidati da Morgia, devono fare i conti con assenze importanti visto che mancheranno Bulevardi, Gerli, Santini, ...

LIVE Siena-cosenza - cronaca diretta e risultato in tempo reale Gara Chiusa : Siena-Cosenza 1-3 45 Traversa di Perez 42 GOOOLLLLLLLLLL Il Cosenza la chiude con Baclet di piatto su girata di Palmiero 39 Il Cosenza non riesce più a giocare intanto Perez al posto di Tutino 36 ...

LIVE Siena-cosenza - cronaca diretta e risultato in tempo reale Marotta : Siena-Cosenza 1-2 28 GOL di Marotta 27 RIGORE PER IL SIENA fallo di Dermaku su Marotta 25 Baclet al posto di Okereke e Calamai per Mingo. Baclet già ammonito in occasione dell'esultanza sul primo gol ...

LIVE Siena-cosenza - cronaca diretta e risultato in tempo reale : Siena-Cosenza, la presentazione del match Buona sera amici di SuperNews. Siamo qui per seguire LIVE con cronaca e risultato in tempo reale dalle 20:45 Siena-Cosenza, gara valida per la finale dei play-off di Serie C. Se l'anno scorso l'ultimo atto si disputò allo stadio 'Artemio Franchi di Firenze, ...

Strange Angel - 5 cose da sapere sulla serie fra scienza e magia : Il 14 giugno ha fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming americana Cbs All Access una serie dalla grande potenzialità di far parlare di sé: Strange Angel, come dice il suo moto ufficiale, fonde “sesso, magia e scienza dei razzi“. Difficile immaginare come argomenti così diversi possano stare in una stessa produzione televisiva, eppure anche il trailer conferma come tutti questi ingredienti sono stati mixati assieme per un ...