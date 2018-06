Zingaretti | Sanità | qualità delle cure cresce

romadailynews

(Di lunedì 18 giugno 2018) Roma – Nicola, Presidente della Regione Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto presentando oggi i dati del Programma regionale valutazione esiti degli interventi sanitari (Prevale). La“Continua a migliorare lanel Lazio. Migliora perchè diminuiscono i parti cesarei. Aumentano gli interventi al femore entro le 48 ore. Migliorano gli interventi di angioplastica per infarto”. “Quindi oggi abbiamo chiamato a raccolta tutta ladel Lazio per confrontarci su questi dati che crescono e che ora dovranno essere la base del nuovo modello di difesa del diritto alla salute del Lazio”. Per quanto riguarda i Livelli essenziali di assistenza (Lea), il governatore ha spiegato che “il Lazio e’ la Regione che ha ottenuto la migliore performance italiana come crescita. Adesso abbiamo ...