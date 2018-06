WWE 2K19 | rivelata la superstar in copertina

2K presenta WWE 2K19 : primo trailer - data d'uscita - Superstar di copertina ed edizioni speciali : È con un comunicato stampa ufficiale e la pubblicazione di un nuovo trailer che 2K ha annunciato oggi data d'uscita e Superstar di copertina di WWE 2K19, nuovo capitolo della serie dedicata al mondo del wrestling che sarà disponibile a partire dal 9 ottobre 2018 per Xbox One, PS4 e PC.Il volto ufficiale di WWE 2K19 sarà "The Phenomenal One", il celebre wrestler AJ Styles con alle spalle quasi due decenni di successi presentato con un breve ...