Wind All Inclusive Online Edition | minuti illimitati | 100 SMS e 10 GB a 12 euro al mese

Tutti i costi nascosti di TIM - Vodafone - Wind e Tre contro Iliad Italia : attenzione alle winback : Si poteva facilmente immaginare che da brand del calibro di TIM, Vodafone, Wind e Tre potesse arrivare una risposta chiara e netta nei confronti di Iliad. Ciascun operatore, anche se nel caso di 3 Italia la strategia al momento risulta essere meno "sfacciata", ha deciso di lanciare sul mercato delle promozioni ad hoc, contando di far rientrare nel più breve tempo possibile ex clienti che intanto hanno attivato una SIM proprio con Iliad Italia. ...

Wind presenta le nuove offerte Family per prepararci all’estate : Durante la convention congiunta tenuta da Wind e Tre oggi a Roma, l'operatore arancione ha annunciato le sue offerte che saranno protagoniste dell'estate 2018. L'articolo Wind presenta le nuove offerte Family per prepararci all’estate proviene da TuttoAndroid.

Passa a Wind : migliori offerte giugno 2018 - per tutti e in base all’operatore : Passa a Wind da Iliad, Tim, Vodafone entro il 20 giugno 2018 e potrai attivare una delle proposte Smart Easy composte da tanti Giga e chiamate illimitate accessibili in base all’operatore di provenienza oppure una delle tariffe mobile per tutti come le All Inclusive. Passa a Wind Smart Easy a partire da 5€ Tra le offerte mobile di giugno ci sono quelle dedicate ai clienti provenienti da determinati operatori. Se vuoi attivare una delle due ...

Facebook dice addio alla sua applicazione per Windows Phone : Da circa due giorni, l’applicazione ufficiale di Facebook per Windows Phone 8.1, sviluppata dalla stessa Microsoft, non risulta essere più funzionante. E così, dopo Messenger, è arrivato il turno anche dell’app di Facebook, la quale è ormai stata dismessa e non è più supportata, così come non è più supportato nemmeno Windows Phone 8.1 che è da considerarsi un OS obsoleto e appartenente al passato. Ad ogni modo, una volta aperto ...

Seconda serata degli Wind Music Awards all’insegna della musica live. Coez il più premiato : Ieri sera è andata in onda su Rai Uno la Seconda serata degli Wind Music Awards (per saperne di più sia sulla manifestazione in generale sia su come è andata la prima serata andate qui e qui), registrata all’Arena di Verona la sera del 5 giugno. Seconda serata all’insegna della Musica dal vivo: la maggioranza dei premiati ha ricevuto riconoscimenti relativi ai successi dei loro rispettivi tour. La differita è iniziata con diversi minuti di ...

Wind MUSIC AWARDS 2018/ Dal black-out Rai alle esibizioni dei cantanti : top e flop della seconda puntata : Di nuovo sotto la pioggia all'Arena di Verona per la seconda puntata dei WIND MUSIC AWARDS. La serata e le esibizioni dei cantanti sono partite in ritardo per il blackout in casa Rai.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 07:00:00 GMT)

Ermal Meta canta Dall’Alba Al Tramonto ai Wind Music Awards in mezzo al pubblico dell’Arena e riceve il premio per il Live (video) : Ermal Meta canta Dall'Alba Al Tramonto ai Wind Music Awards 2018: martedì 12 giugno il cantautore di Fier è tornato sul palco dell'Arena di Verona per esibirsi con il suo nuovo singolo estivo, estratto dall'album certificato disco d'oro Non abbiamo armi. Ermal Meta, che martedì scorso si è esibito insieme a Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente, ha fatto ritorno sul palco della prestigiosa Arena di Verona per ritirare alcuni premi. Per ...

COEZ/ L’Arena piena di palloncini colorati - il cantante riceve il premio per gli artisti indipendenti (Wind Mu : COEZ, l'artista tornerà sul palcoscenico il prossimo 14 luglio per cantare al Flowers Festival. Il pubblico lo aspetta intanto stasera su Rai Uno. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 23:04:00 GMT)

I Negramaro ai Wind Music Awards prima dei concerti negli stadi 2018 con Fino all’Imbrunire e La prima volta (video) : Alla vigilia del tour negli stadi che debutta il 24 giugno, i Negramaro ai Wind Music Awards 2018 hanno ricevuto diversi premi legati all'ultimo album in studio, Amore che Torni, che dà anche il titolo alla nuova tournée in partenza. Il terzo singolo Amore che torni è appena entrato in rotazione radiofonica, accompagnato da un nuovo video diretto da Tiziano Russo come i precedenti relativi ai primi due singoli estratti dall'album. Ma ...

ALVARO SOLER/ L’Arena si scatena alle note di “La Cintura” che diventa disco di platino (Wind Music Awards) : ALVARO SOLER, "La cintura" è il nuovo tormentone dell'estate. Continua il grandissimo successo del cantautore spagnolo nel nostro paese. Ogni canzone è un successo. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 21:25:00 GMT)

Ospiti e scaletta dei Wind Music Awards 2018 il 12 giugno su Rai1 dall’Arena di Verona con Alvaro Soler - Il Volo e molti altri : I Wind Music Awards il 12 giorno sono su Rai1 dall'Arena di Verona. La seconda serata della manifestazione Musicale sponsorizzata da Wind va in onda questa sera ma è stata registrata all'Arena di Verona lo scorso 5 giugno. Il secondo ed ultimo appuntamento - prima del best of con Federico Russo e Marica Pelegrinelli atteso tra due settimane sullo stesso canale - vede sul palco la presenza di alcuni degli artisti più seguiti del ...

Mihail/ Chi è? Dalla Romania il grande successo di ''Who you are'' (Wind Music Awards 2018) : Chi è Mihail? Dalla Romania arriva il grandissimo successo di "Who you are" che ha conquistato il mondo e anche il nostro paese. Stasera la ascolteremo su Rai Uno. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Dark Polo Gang/ Oggi censurati dalla Rai? Il loro neologismo bufu va sulla Treccani (Wind Music Awards 2018) : La Dark Polo Gang questa sera si esibirà sul palco dei Wind Music Awards 2018: la Rai Censurerà la loro performance? La Treccani, intanto, ha inserito il loro neologismo...(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:25:00 GMT)