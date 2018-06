Wheels and Waves | motori ruggenti e onde perfette

La Land of Joy Ducati Scrambler torna a Wheels and Waves : Tante custom e concept bike da scoprire allo stand Scrambler®: uno Scrambler® 800 customizzato partecipa alla gara di Flat Track El Rollo Anche quest’anno Scrambler® torna a Wheels and Waves, il celebre evento francese dedicato alle custom, in programma dal 14 al 17 giugno a Biarritz, Francia. Per questa edizione nella Land of Joy Scrambler® ci sono concept bike e special customizzate provenienti da Italia, California e Francia, e la Flat Track ...