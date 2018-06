Westworld 2 su Sky Atlantic torna alla Ghost Nation | anticipazioni episodi 18 e 25 giugno

Anthony Hopkins in Westworld 2 su Sky Atlantic - trame episodi 11 e 18 giugno : la verità sul piano di Ford : Torna Anthony Hopkins in Westworld 2, in qualità di guest star nell'episodio in onda stasera su Sky Atlantic. L'attore Premio Oscar è stato uno dei protagonisti indiscussi della prima stagione della serie. Nel nuovo appuntamento, il dottor Ford si presenta in carne ed ossa per svelare finalmente il suo enigmatico piano? Qualche indizio lo avevamo già raccolto con l'Uomo in Nero, deciso a prender parte al suo gioco. Nel settimo episodio, sarà la ...

Westworld 2 su Sky Atlantic - trame 4 e 11 giugno : un nuovo enigma dal passato di William : Dopo il giro di boa, Westworld 2 su Sky Atlantic giunge al sesto episodio in prima assoluta. Stasera, 4 giugno, andrà in onda un nuovo appuntamento della serie sci-fi targata HBO. L'episodio aggiunge un nuovo enigma dal passato di William, alias l'Uomo in Nero, mentre scopriremo un Teddy sempre più diverso, dopo l'aggiornamento e la modifica al suo sistema. Inoltre, dopo l'episodio dedicato a Shogun World, Maeve fa ritorno a Westworld insieme ai ...

Westworld 2 su Sky Atlantic svela Shogun World e il Giappone feudale - anticipazioni 28 maggio e 4 giugno : Continua WestWorld 2 su Sky Atlantic e stasera, 28 maggio, apre le porte all'atteso parco a tema Giapponese. Si tratta di un episodio particolare, recitato completamente nella lingua del Sol Levante. L'intero appuntamento esplorerà il viaggio di Maeve alla ricerca di sua figlia, già intrapreso nel terzo episodio di questa stagione. La lingua Giapponese è fondamentale per aiutarci a capire meglio Shogun World, il parco ambientato nel Giappone ...

Westworld 2 su Sky Atlantic - trame 21 e 28 maggio : cosa nasconde l’Uomo in Nero? : Prosegue l'appuntamento con Westworld 2 su Sky Atlantic, che stasera propone il quarto episodio in lingua italiana. Nella notte, andrà invece in onda il quinto della stagione in versione originale sottotitolata (più precisamente alle 03:00, in contemporanea con gli USA). "L'enigma della sfinge" è il titolo dell'episodio di Westowolrd 2 su Sky Atlantic, di cui la breve descrizione fornita da HBO recita: "È questo il momento? Se guardi avanti, ...

Continua Westworld 2 su Sky Atlantic - anticipazioni 14 e 21 maggio : cos’è la Ghost Nation? : Lunedì 14 maggio andrà in onda il terzo episodio di Westworld 2 su Sky Atlantic, trasmesso in versione doppiata in italiano. Nella notte, ci sarà invece il quarto episodio della stagione in versione originale sottotitolata (più precisamente alle 03:00, in contemporanea con gli USA). Si intitola "Virtù e fortuna" il terzo episodio di Westworld 2 in onda stasera, la cui breve descrizione, fornita dal sito HBO, recita: "C’è della bellezza in chi ...

Westworld 2 su Sky Atlantic - trame 7 e 14 maggio : la rivolta di Dolores si estende fuori dal parco? : In cosa consiste la rivolta messa in atto da Dolores? È ciò che il pubblico cercherà di capire nell'episodio di Westworld 2 su Sky Atlantic, in onda stasera, 7 maggio. La serie sci-fi targata HBO ha debuttato il 22 aprile negli Stati Uniti, e qualche giorno dopo, il network, credendo fedelmente nell'opera creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, ne ha annunciato il rinnovo per la terza stagione. Si intitola "Ritrovo", il secondo episodio di ...

Westworld 2 su Sky Atlantic dal 30 aprile - la rivolta è donna con Dolores e Maeve : anticipazioni e programmazione : Dopo l'ottimo debutto negli Stati Uniti e su HBO, in contemporanea in Italia, arriva Westworld 2 su Sky Atlantic stasera, 30 aprile, in versione doppiata. La seconda stagione della serie sci-fi creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy è composta da 10 episodi e giunge a un anno e mezzo di distanza dal rilascio del primo fortunato capitolo. Sottotitolato The Door (La porta), Westworld 2 riparte dagli eventi accaduti nel finale di stagione. La ...

Cast e personaggi di Westworld 2 - al via stasera 23 aprile su Sky Atlantic : da Evan Rachel Wood a Ed Harris : Il Cast e personaggi di Westworld 2 debuttano ufficialmente stasera, 23 aprile, su Sky Atlantic. Dopo la messa in onda di stanotte, in contemporanea USA, il primo episodio della seconda stagione sarà trasmesso in versione sottotitolata. Nel nuovo ciclo di episodi, si ritorna a Westworld con qualche novità. Oltre all'introduzione del citato Shogun World, scopriremo cos'è successo dopo la folle rivolta iniziata nel finale della precedente ...

