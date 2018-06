WARRIORS OROCHI 4 | Data di uscita annunciata

gamerbrain

(Di lunedì 18 giugno 2018) All’E3 2018, KOEI TECMO Europe ha rivelato che4, l’ultimo capitolo della serie action game, includerà il ritorno dello split screen co-op amatissimo dai fan!4 disponibile in Ottobre In arrivo in tutta Europa il 19 Ottobre 2018 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e, in versione digitale, su Steam,4 vanta ben 170 personaggi giocabili tratti dall’universo di Dynasty e Samurai Warrios, offrendo così ai giocatori un incredibile numero di opzioni tra cui scegliere quando si gioca da soli o con un amico. Inoltre, il gioco comprende abilità Magiche, che permettono ai personaggi di eseguire attacchi incredibilmente potenti e visivamente impressionanti contro i nemici più impegnativi. Questi nuovi poteri traggono origine dagli artefatti più divini degli Dei: i Tesori Sacri. In questa ...