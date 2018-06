Wall Street attesa in ribasso

Spaccata al Wall Street caffé - sparisce il cambiamonete : Poviglio, furto nella notte in via don Pasquino Borghi. I malviventi sono fuggiti con l'incasso della macchinetta cambia soldi

Il calo del greggio manda in tilt i petroliferi di Wall Street : Teleborsa, - Soffre un deciso calo il comparto petrolifero di Wall Street . Nei giorni scorsi, nel corso del Forum economico di San Pietroburgo, la Russia e i paesi dell'OPEC hanno annunciato di voler ...

Borsa : Wall Street apre in calo - Dj -0 - 55% : ANSA, - WASHINGTON, 15 GIU - Apertura in calo per Wall Street, sull'onda dell'escalation della guerra dei dazi con la Cina. Il Dow Jones scende dello 0,55% a 25.038,06 punti, il Nasdaq dello 0,48% a 7.

Comcast rilancia su Fox - titolo in rally a Wall Street : Teleborsa, - Comcast offre 65 miliardi di dollari in contanti per gli asset di intrattenimento di Fox, lanciando così la sfida a Walt Disney che aveva messo sul piatto 52 miliardi di dollari. Si ...

Tailored Brands affonda a Wall Street dopo la trimestrale : Teleborsa, - affonda sul mercato Tailored Brands, che soffre con un calo del 24,63%, nonostante la buona trimestrale. Nel primo trimestre che si è chiuso al 5 maggio, la controllante di Men's ...

Wall Street positiva dopo la Fed : Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street il giorno dopo che il FOMC della Federal Reserve ha deciso di aumentare il costo del denaro di un quarto di punto, portando il tasso di riferimento sui ...

Wall Street : ieri seduta in calo - Dj -0 - 47% - con stretta Fed e timori commerciali : Una normalizzazione della politica monetaria americana - dimostrazione di una economia Usa "molto forte", ha detto il governatore Jerome Powell - preoccupa gli investitori. A pesare sul loro umore ...

Wall Street apre in linea con la parità : Apertura all'insegna della cautela a Wall Street. La Borsa di New York si mostra stabile , con il Dow Jones che sale dello 0,09% e si posiziona su 25.323,83 punti; sulla stessa linea per lo S&P-500 , ...

Wall Street : futures Usa in leggero rialzo in attesa della Fed : ... 2, la conferenza stampa di Powell, per valutare se il governatore porrà maggiore enfasi sul buono stato di salute dell'economia o, al contrario, sui rischi derivanti dalle politiche di dazi di Trump.

Wall Street rimane al palo in attesa di lumi dalla Fed : ... Jerome Powell e gli investitori guarderanno con molte attenzione alle sue parole per cercare di cogliere indicazioni sulle future mosse in materia di politica monetaria. Intanto sul fronte valutario ...

Wall Street attende le decisioni della Fed : Wall Street attende le decisioni della Fed La Federal Reserve annuncia alle 14 , le 20 in Italia, le sue decisioni di politica monetaria e diffonde le nuove stime economiche e sui tassi A 24 -RED