Volleyball Nations League femminile – Il Presidente Cattaneo elogia le azzurre

Volleyball Nations League – “Le tue scarpe al centro” : l’Azimut Modena invita i tifosi ad aderire all’iniziativa : “Le tue scarpe al centro”. Durante la VNL di Modena porta le tue scarpe usate al PalaPanini. La gomma raccolta verrà riciclata producendo una pavimentazione antitrauma Il materiale ricavato verrà donato al comune di Amandola, colpito dal sisma nel 2016, per la creazione di un nuovo parco giochi. Modena Volley aderisce all’iniziativa regionale “Le tue scarpe al centro”, promosso dall’Area Educazione alla sostenibilità di Arpae ...

Volleyball Nations League – L’Italia ko contro l’Australia a Seoul : Volleyball Nations League Maschile: L’Italia cede 3-1 all’Australia a Seoul L’Italia chiude il quarto round della sua Volleyball Nations League con una sconfitta per 1-3 (25-27, 25-18, 19-25, 23-25) contro l’Australia. Un ko frutto di una prestazione al di sotto delle aspettative e che, in questo momento del torneo, potrebbe complicare il percorso della squadra verso la Final Six di Lille. Allo stato attuale tutto è ancora da decidere, ma di ...

Volleyball Nations League Maschile : l’Italia vince sulla Cina - il riassunto della partita : La Volleyball Nations League giunta al quarto round vede trionfare l’Italia sulla Cina, il resoconto della partita Comincia con una vittoria (la sesta) il cammino dell’Italia nel quarto round di Volleyball Nations League in corso di svolgimento in Corea del Sud. Nel primo match di giornata Lanza e compagni hanno avuto ragione della Cina con il punteggio di 3-1 (25-23, 25-21, 19-25, 25-17) al termine di una gara non particolarmente ...

Volleyball Nations League Femminile – Le azzurre salutano Eboli con l’ultima vittoria : Brasile ko : Volleyball Nations League: Il PalaSele esulta, l’Italia piega il Brasile 3-2 Si è chiusa con una vittoria, l’ottava consecutiva, la Volleyball Natons League della nazionale italiana Femminile che questa sera ha battuto 3-2 (22-25, 25-20, 17-25, 25-19, 15-12) il Brasile. Nella bellissima cornice di pubblico del PalaSele, 6000 gli spettatori presenti, la nazionale azzurra hanno lottato per cinque set, riuscendo ad avere la meglio sulla formazione ...

Volleyball Nations League Maschile – Tutto pronto per il 4° round : le sensazioni di Parodi : Volleyball Nations League Maschile: domani al via il quarto round, Parodi presenta il week end di gare Giorno di vigilia per il gruppo azzurro che da domani, nella capitale della Corea del Sud, sarà impegnata nel suo quarto round di Volleyball Nations League contro Cina, padroni di casa e Australia. Un week end che rappresenta uno spartiacque per il cammino degli azzurri verso la Final Six; il gruppo di Blengini dovrà, infatti, necessariamente ...

Volleyball Nations League Femminile – L’Italia sorride a metà ad Eboli : Belgio ko - ma addio alle Final Six : Volleyball Nations League: L’Italia batte 3-0 il Belgio, ma deve dire addio alla Final Six Settimo successo consecutivo nella Volleyball Natons League per la nazionale italiana Femminile, questa sera uscita vittoriosa dalla sfida contro il Belgio 3-0 (25-22, 25-18, 25-19). Di fronte agli appassionati del PalaSele le azzurre di Davide Mazzanti dopo un primo set combattuto non hanno trovato troppe difficoltà ad avere la meglio sulla formazione ...

Volley : Volleyball Nations League - quarto week end l'Italia in Corea : SEOUL , Corea DEL SUD, - La Nazionale di Blengini è a Seoul, in Corea del Sud, per affrontare il quarto week end della Volleyball Nations League dove dovrà confrontarsi con i padroni di casa, la Cina ...

Volleyball Nations League Maschile – L’Italia si prepara al quarto weekend : Volleyball Nations League Maschile: L’Italia a Seoul al lavoro in vista delle sfide del quarto weekend con i padroni di casa, la Cina e l’Australia Un paio di giorni di lavoro effettivo nella capitale coreana per la Nazionale Italiana che nel week end sarà impegnata nel quarto week end di Volleyball Nations League contro i padroni di casa, la Cina e l’Australia. Il gruppo allenato da Blengini, al quale ieri si è aggregato Michele ...

Pallavolo – Volleyball Nations League : l’Italia batte facile la Thailandia : Al quinto round della Volleyball Nations League tutto facile per l’Italia contro la Thailandia, il match è finito sul risultato di 3-0 Il quinto round della Volleyball Natons League si è aperto con una netta vittoria per la nazionale italiana femminile, capace di battere la Thailandia 3-0 (25-11, 25-17, 25-15). Davanti al pubblico del PalaSele le azzurre di Davide Mazzanti hanno rispettato i pronostici, dominando dall’inizio alla fine il match ...

