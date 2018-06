Volley | Giochi del Mediterraneo 2018 | il calendario completo Programma | orari e tv

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : tutte le partite dell’Italia - il calendario completo. Date - programma - orari e tv : L’Italia vuole essere assoluta protagonista nei due tornei di Volley ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone con Grecia e Portogallo, le ragazze se la vedranno con Grecia e Cipro. Poi il tabellone a eliminazione diretta partendo dai quarti di finale. Le nostre Nazionali sono le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli ...

Volley Nazionale Femminile - scelte le 12 per i Giochi del Mediterraneo : ROMA- Partirà il 20 giugno alla volta di Tarragona , Spagna, la rappresentativa azzurra Femminile che dal 22 giugno al 1 luglio parteciperà ai Giochi del Mediterraneo. Questo l'elenco delle 12 atlete ...

Volley Nazionale Femminile - Bellano ha scelto le azzurre per i Giochi del Mediterraneo : ROMA- L'Italia B partirà mercoledì 20 giugno alla volta di Tarragona , Spagna, dove dal 1 luglio parteciperà ai Giochi del Mediterraneo. Il tecnico Massimo Bellano ha diramato l'elenco di 12 atlete ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Nazionale femminile dell’Italia. Giovani rampanti per il bersaglio grosso : L’Italia è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale punta dritto alla conquista del titolo e sembra non avere grandi rivali verso il gradino più alto del podio, le azzurre non devono temere nessuna avversaria e soprattutto questa competizione servirà per dare spazio a qualche ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Azzurri a caccia dell’oro - ci sono Argenta e Balaso : La Nazionale Italiana di Volley maschile è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2018 che si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli Azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico anche se non dovranno sottovalutare Spagna e Francia. Ci presenteremo con una formazione B ma che ha tutte le carte in regola per fare la differenza: spiccano l’opposto Andrea ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : la nazionale maschile dell’Italia. Una squadra giovane per puntare all’oro : L’Italia è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra nazionale partirà con tutti i favori del pronostico anche se le altre formazioni del Mare Nostrum non devono essere sottovalutate: Francia, Spagna e Grecia sembrano essere le uniche squadre in grado di impensierirci nella corsa verso ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : le convocate dell’Italia. Azzurre a caccia dell’oro - spiccano Mingardi e Nicoletti : La Nazionale Italiana di Volley femminile si presenterà con tutti i favori del pronostico ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Giocheremo con una formazione B, sulla carta comunque superiore a Spagna, Francia e alle altre squadre del Mare Nostrum. Le Azzurre vanno a caccia dell’oro spinte dagli attacchi di Alice Degradi, Camilla Mingardi e Anna Nicoletti ma attenzione anche alle ...

Beach Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Squadra giovane a caccia di conferme sulla sabbia di Tarragona : E’ una Squadra giovane ma con qualche ambizione quella che si presenta al via del torneo di Beach volley dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 28 al 30 giugno. Due coppie femminili e una coppia maschile: è questo il contingente azzurro per Tarragona, del quale non faranno parte i vice campioni olimpici Lupo/Nicolai e la coppia che rappresenterà l’Italia agli Europei femminili Menegatti/Giombini. Marco Caminati Alice ...

LIVE Volley - Nations League : Italia-Cina in DIRETTA. 2-1 - le Campionesse Olimpiche riaprono i giochi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre sfidano le Campionesse Olimpiche di fronte al proprio pubblico di Hong Kong: le ragazze del CT Davide Mazzanti devono compiere una vera e propria impresa per sovvertire i favori del pronostico e rimanere in corsa per una difficile qualificazione alla Final Six. Si preannuncia una partita molto difficile contro ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La rassegna riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum prevede anche la disputata dei due tornei di Volley: in entrambi l’Italia parte con i favori del pronostico. Di seguito il calendario dettagliato con tutto il programma dei vari incontri. Gli incontri devono ancora essere comunicate, nelle prossime settimane verrà ufficializzato ...

Beach Volley - World Tour 2018 Itapema. Italia fuori dai giochi : Subito eliminate Menegatti/Giombini : Dura pochissimo l’avventura brasiliana di Marta Menegatti e Laura Giombini, il tempo del match di primo turno di qualificazioni contro le padrone di casa Juliana/Andressa, che vincono 2-0 e avanzano nel tabellone di qualificazione dove affronteranno più tardi le olandesi Meppelink/Keizer. La partita delle azzurre è durata, di fatto, un set, il primo, giocato punto a punto con la plurimedagliata Juliana in coppia con la poco convincente ...