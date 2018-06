Volley | Final Four Supercoppa italiana 2018 | ecco la città scelta e le date

Volley Club Frascati : L’Under 12 si ferma in semifinale : Roma – La stagione del Volley Club Frascati si è ufficialmente conclusa, almeno a livello di competizioni ufficiali. L’Under 12 dei tecnici Matteo Bilancioni e Luca De Gregorio ha ceduto nella semifinale contro Tor Sapienza nella Final Four disputata ieri mattina a Cava dei Selci. Sotto gli occhi del presidente Massimiliano Musetti, del direttore tecnico Patrick Mineo e dell’altro allenatore Luca Liberatoscioli. La giovane squadra ...

Volley - Nations League 2018 : 12^ giornata - risultati e classifica. Italia settima - serve l’impresa per la Final Six. Crollo Brasile - Serbia super : Si è conclusa la dodicesima giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. La corsa verso la Final Six è entrata nel vivo, mancano soltanto tre partite al termine della fase preliminare. L’Italia si trova in settimana posizione e ora è chiamata a un’impresa per strappare i pass per gli atti conclusivi. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica. A Seoul (Corea del Sud) Australia vs Italia 3-1 (27-25; 18-25; ...

Volley - Italia : una squadra di serie B senza le stelle. Figuracce in Nations League - mancano Zaytsev e Juantorena. Final Six lontane : senza le stelle siamo… dei terrestri. senza i nostri campioni siamo purtroppo una squadra di seconda/terza fascia a livello internazionale. Priva dei fenomeni Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, senza poter contare nemmeno su un titanico libero come Massimo Colaci e su un meraviglioso palleggiatore come Simone Giannelli, l’Italia si è sciolta come neve al sole e ha palesato un livello tecnico purtroppo non all’altezza di una ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Lido di Spina. Leonardi concede il bis - Cecchini/Dal Molin finalmente fanno festa! : Si è conclusa la tappa di apertura del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018, che ha regalato agli spettatori presenti a Lido di Spina(Ferrara) un grande spettacolo. Dopo due intese giornate di gare, sono stati eletti i vincitori della categoria maschile e femminile. Nel maschile, trionfano Cecchini/Dal Molin e mettono la ciliegina sulla torta al loro brillante percorso, durante il quale non hanno subito nemmeno una sconfitta. Nella ...

Pallavolo – Finale Nazionale CRAI U18 femminile : il tricolore è della Volleyrò Casal de’ Pazzi : Finale Nazionale CRAI Under 18 femminile: Volleyrò Casal de’ Pazzi campione d’Italia Si è conclusa oggi a Bormio (Sondrio) la Finale Nazionale CRAI della categoria Under 18 femminile: ad aggiudicarsi il titolo Nazionale è stata, per il quinto anno consecutivo, l’ASD Volleyrò Casal de’ Pazzi, che ha superato in un’emozionante Finale la Lilliput Pallavolo Settimo Torinese per 3-1 (25-17, 22-25, 25-16, 29-27). Dopo un primo set ...

Volley - Nations League : azzurri battuti dall'Australia - le Final Six si allontanano : SEUL , COREA DEL SUD, - L'Italia chiude il quarto round della sua Volleyball Nations League, a Seul, con una sconfitta per 1-3 , 25-27, 25-18, 19-25, 23-25, contro l'Australia. Un ko frutto di una ...

Volley - Nations League 2018 : Italia presa a pallate dai canguri - l’Australia vince 3-1. Tracollo azzurro - Final Six lontane : Bruttissimi, inguardabili, ai minimi storici, incapaci di reagire e lontanissimi da una forma minimamente accettabile. L’Italia sprofonda contro l’Australia nella Nations League 2018 di Volley maschile, si fa prendere a pallate dai canguri e china il capo senza quasi mai lottare: gli aussies si impongono per 3-1 (27-25; 18-25; 25-19; 25-23) e infliggono alla nostra Nazionale una sonora sconfitta che fa malissimo al morale e anche ...

LIVE Italia-Australia - Nations League Volley in DIRETTA : 1-3 - gli azzurri sprofondano. Final Six lontanissima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, match valido per la Nations 2018 di Volley maschile. A Seoul (Corea del Sud) gli azzurri scenderanno in campo per affrontare gli ostici canguri in un match determinante per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six: bisogna vincere a tutti i costi per continuare a rincorrere gli atti conclusivi e giocarsi il tutto per tutto settimana prossima nella tappa conclusiva di ...

Volley - Nations League 2018 : la classifica - Italia in lotta per la Final Six! Sfida totale con le altre big - bisogna battere l’Australia : L’Italia è in piena corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile quando mancano quattro giornate al termine della fase preliminare. Gli azzurri occupano la sesta posizione con 7 vittorie e 21 punti, aggrappati all’ultima piazza che garantisce l’accesso agli atti conclusivi di Lille. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno sudato tantissimo contro Cina e Corea del Sud ma sono riusciti a ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Lido di Spina. Grandi campioni in corsa verso le finali! : E’ ripartito il BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 dalla spiaggia di Lido di Spina (Ferrara), presso il bagno Kursaal. Molte le coppie in campo per questa tappa che apre la stagione, la quale vanta anche la presenza di Grandi Beachers di notevole esperienza. Nella giornata di oggi, sabato 16, continuano a salire nel tabellone vincenti Nicola Grigolo/Francesco Cottarelli che si scontreranno in una sfida attesissima con Davide Dal ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le squadre qualificate alle Final Six e i due gironi - Italia eliminata : Si è conclusa la fase preliminare della Nations League 2018 di Volley femminile. Dopo 5 durissime tappe e 15 partite giocate da ogni squadra, conosciamo le sei formazioni che parteciperanno alla Final Six in programma a Nanjing (Cina) dal 26 giugno al 1° luglio. Gli USA Campioni del Mondo hanno chiuso al primo posto davanti alla Serbia Campionessa d’Europa. Terzo posto per il Brasile, quarta l’Olanda (entrambe con 12 vittorie ...

Volleyball Nations League Femminile – L’Italia sorride a metà ad Eboli : Belgio ko - ma addio alle Final Six : Volleyball Nations League: L’Italia batte 3-0 il Belgio, ma deve dire addio alla Final Six Settimo successo consecutivo nella Volleyball Natons League per la nazionale italiana Femminile, questa sera uscita vittoriosa dalla sfida contro il Belgio 3-0 (25-22, 25-18, 25-19). Di fronte agli appassionati del PalaSele le azzurre di Davide Mazzanti dopo un primo set combattuto non hanno trovato troppe difficoltà ad avere la meglio sulla formazione ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - addio Final Six. Olanda e Turchia eliminano le azzurre : Tramonta definitivamente il sogno Final Six per l’Italia nella Nations League 2018 di Volley femminile. A eliminare matematicamente le azzurre dalla corsa verso gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale è stata la vittoria della Turchia contro la Germania. Le ragazze di Giovanni Guidetti si sono imposte per 3-1 sulle tedesche e hanno definitivamente staccato le azzurre: la nostra Nazionale, che ha surclassato il Belgio per ...