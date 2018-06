Volley femminile | Nations League 2018 | l’Italia esplode e cresce | mina vagante ai

Pallavolo – Finale Nazionale CRAI U18 femminile : il tricolore è della Volleyrò Casal de’ Pazzi : Finale Nazionale CRAI Under 18 femminile: Volleyrò Casal de’ Pazzi campione d’Italia Si è conclusa oggi a Bormio (Sondrio) la Finale Nazionale CRAI della categoria Under 18 femminile: ad aggiudicarsi il titolo Nazionale è stata, per il quinto anno consecutivo, l’ASD Volleyrò Casal de’ Pazzi, che ha superato in un’emozionante Finale la Lilliput Pallavolo Settimo Torinese per 3-1 (25-17, 22-25, 25-16, 29-27). Dopo un primo set ...

Volley Nazionale Femminile - scelte le 12 per i Giochi del Mediterraneo : ROMA- Partirà il 20 giugno alla volta di Tarragona , Spagna, la rappresentativa azzurra Femminile che dal 22 giugno al 1 luglio parteciperà ai Giochi del Mediterraneo. Questo l'elenco delle 12 atlete ...

Volley : A2 Femminile - Soverato ingaggia la centrale Boriassi : Soverato , CATANZARO, - Volley Soverato sempre attiva sul mercato. La società biancorossa ha tesserato la centrale Giada Boriassi classe 1992, originaria di Carrara. Proveniente dalla Volalto Caserta, ...

Volley : A1 Femminile - a Chieri dalla Bielorussia arriva Anzhelika Barysevic : Chieri , TORINO, - arriva dalla Bielorussia la prima novità del Fenera Chieri '76 in vista del debutto in A1 . Si tratta di Anzhelika Barysevic, centrale classe 1995 , compirà 23 anni il 20 luglio, , ...

Volley Nazionale Femminile - Bellano ha scelto le azzurre per i Giochi del Mediterraneo : ROMA- L'Italia B partirà mercoledì 20 giugno alla volta di Tarragona , Spagna, dove dal 1 luglio parteciperà ai Giochi del Mediterraneo. Il tecnico Massimo Bellano ha diramato l'elenco di 12 atlete ...

Volley : A2 Femminile - Giada Boriassi firma per Soverato : Soverato , CATANZARO, - La Volley Soverato sta lavorando alacremente sul mercato per farsi trovare pronta nella prossima stagione. E' di queste ore l'ingaggio della centrale Giada Boriassi classe 1992,...

Volley : A1 Femminile - Anzhelika Barysevic dalla Bielorussia a Chieri : Chieri , TORINO, - Riforzo di spessore internazionale per la Fenera Chieri '76 in vista dell'esordio nel massimo campionato . dalla Bielorussia è arrivata in Piemonte Anzhelika Barysevic, centrale ...

Volley : A2 Femminile - Eleonora Bruno è il libero di Perugia : Perugia- La Bartoccini Gioiellerie Perugia mette a segno un altro colpo di mercato per la stagione 2018/2019. E che colpo! A Perugia approda Eleonora Brun o, libero di grande esperienza, una delle ...

Volley : A2 Femminile - Decortes è l'opposto di Orvieto : Orvieto mi ha conquistata subito per gli obiettivi che si è posta, per il modo di concepire il mondo della pallavolo e per l'ambiente che vuole creare '. Decortes Zambelli Millenium Tutte le notizie ...

Volley : A2 Femminile - Beatrice Valpiani è la regista di Mondovì : MONDOVI' , CUNEO, - Cambio di diagonale in casa Lpm Bam Mondovì . Dopo l'arrivo, nel ruolo di opposto, di Elisa Zanette, la società monregalese annuncia la nuova palleggiatrice: sarà Beatrice Valpiani ...

Volley femminile : Paola Egonu - opposto o schiacciatrice? Italia col doppio modulo - un fenomeno trasformista : L’Italia ha chiuso la Nations League 2018 di Volley femminile con l’ottava vittoria consecutiva e proprio il successo conclusivo sul Brasile ci lascia con un grande punto di domanda: Paola Egonu può giocare da schiacciatrice? Il CT Davide Mazzanti potrebbe avere a disposizione un doppio modulo da utilizzare durante i Mondiali che si disputeranno a ottobre in Giappone? La domanda è legittima dopo lo show esibito ieri sera dalla 19enne ...

Volleyball Nations League Femminile – Le azzurre salutano Eboli con l’ultima vittoria : Brasile ko : Volleyball Nations League: Il PalaSele esulta, l’Italia piega il Brasile 3-2 Si è chiusa con una vittoria, l’ottava consecutiva, la Volleyball Natons League della nazionale italiana Femminile che questa sera ha battuto 3-2 (22-25, 25-20, 17-25, 25-19, 15-12) il Brasile. Nella bellissima cornice di pubblico del PalaSele, 6000 gli spettatori presenti, la nazionale azzurra hanno lottato per cinque set, riuscendo ad avere la meglio sulla formazione ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le squadre qualificate alle Final Six e i due gironi - Italia eliminata : Si è conclusa la fase preliminare della Nations League 2018 di Volley femminile. Dopo 5 durissime tappe e 15 partite giocate da ogni squadra, conosciamo le sei formazioni che parteciperanno alla Final Six in programma a Nanjing (Cina) dal 26 giugno al 1° luglio. Gli USA Campioni del Mondo hanno chiuso al primo posto davanti alla Serbia Campionessa d’Europa. Terzo posto per il Brasile, quarta l’Olanda (entrambe con 12 vittorie ...