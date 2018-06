Volley | A2 Femminile | la colombiana Coneo rinforza Collegno

Volley : A2 femminile - Trento conferma Roberta Carraro e ingaggia Eleonora Furlan : Nata a San Donà di Piave e cresciuta proprio nella 'cantera' della società veneziana, Roberta vanta nel proprio palmares il prestigioso successo al Campionato del Mondo del 2015 con la Nazionale ...

Volleyball Nations League femminile – Il Presidente Cattaneo elogia le azzurre : Volleyball Nations League femminile: il bilancio del Presidente Cattaneo Si è conclusa la scorsa settimana la Volleyball Nations League della nazionale femminile italiana e, mentre gli azzurri nel week end riceveranno il calore del pubblico di Modena, per il Presidente federale Pietro Bruno Cattaneo è tempo di bilanci: “Sono convinto che il percorso delle azzurre sia stato assolutamente positivo, anche se come è ovvio c’è il dispiacere di non ...

Volley Femminile - Nations League 2018 : l’Italia esplode e cresce - mina vagante ai Mondiali. Egonu star - rivelazione Pietrini e gioco scoppiettante : L’Italia può essere la grande mina vagante ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Questo è il verdetto più importante che ci ha lasciato la Nations League: le azzurre possono assolutamente rivestire un ruolo da protagoniste durante la rassegna iridata che si disputerà in Giappone a ottobre, hanno tutte le carte in regola per esprimersi ai massimi livelli e togliersi delle soddisfazioni anche perché non hanno quasi nulla da invidiare alle ...

Pallavolo – Finale Nazionale CRAI U18 femminile : il tricolore è della Volleyrò Casal de’ Pazzi : Finale Nazionale CRAI Under 18 femminile: Volleyrò Casal de’ Pazzi campione d’Italia Si è conclusa oggi a Bormio (Sondrio) la Finale Nazionale CRAI della categoria Under 18 femminile: ad aggiudicarsi il titolo Nazionale è stata, per il quinto anno consecutivo, l’ASD Volleyrò Casal de’ Pazzi, che ha superato in un’emozionante Finale la Lilliput Pallavolo Settimo Torinese per 3-1 (25-17, 22-25, 25-16, 29-27). Dopo un primo set ...

Volley Nazionale Femminile - scelte le 12 per i Giochi del Mediterraneo : ROMA- Partirà il 20 giugno alla volta di Tarragona , Spagna, la rappresentativa azzurra Femminile che dal 22 giugno al 1 luglio parteciperà ai Giochi del Mediterraneo. Questo l'elenco delle 12 atlete ...

Volley : A2 Femminile - Soverato ingaggia la centrale Boriassi : Soverato , CATANZARO, - Volley Soverato sempre attiva sul mercato. La società biancorossa ha tesserato la centrale Giada Boriassi classe 1992, originaria di Carrara. Proveniente dalla Volalto Caserta, ...

Volley : A1 Femminile - a Chieri dalla Bielorussia arriva Anzhelika Barysevic : Chieri , TORINO, - arriva dalla Bielorussia la prima novità del Fenera Chieri '76 in vista del debutto in A1 . Si tratta di Anzhelika Barysevic, centrale classe 1995 , compirà 23 anni il 20 luglio, , ...

Volley Nazionale Femminile - Bellano ha scelto le azzurre per i Giochi del Mediterraneo : ROMA- L'Italia B partirà mercoledì 20 giugno alla volta di Tarragona , Spagna, dove dal 1 luglio parteciperà ai Giochi del Mediterraneo. Il tecnico Massimo Bellano ha diramato l'elenco di 12 atlete ...

Volley : A2 Femminile - Giada Boriassi firma per Soverato : Soverato , CATANZARO, - La Volley Soverato sta lavorando alacremente sul mercato per farsi trovare pronta nella prossima stagione. E' di queste ore l'ingaggio della centrale Giada Boriassi classe 1992,...

Volley : A1 Femminile - Anzhelika Barysevic dalla Bielorussia a Chieri : Chieri , TORINO, - Riforzo di spessore internazionale per la Fenera Chieri '76 in vista dell'esordio nel massimo campionato . dalla Bielorussia è arrivata in Piemonte Anzhelika Barysevic, centrale ...

Volley : A2 Femminile - Eleonora Bruno è il libero di Perugia : Perugia- La Bartoccini Gioiellerie Perugia mette a segno un altro colpo di mercato per la stagione 2018/2019. E che colpo! A Perugia approda Eleonora Brun o, libero di grande esperienza, una delle ...

Volley : A2 Femminile - Decortes è l'opposto di Orvieto : Orvieto mi ha conquistata subito per gli obiettivi che si è posta, per il modo di concepire il mondo della pallavolo e per l'ambiente che vuole creare '. Decortes Zambelli Millenium Tutte le notizie ...

Volley : A2 Femminile - Beatrice Valpiani è la regista di Mondovì : MONDOVI' , CUNEO, - Cambio di diagonale in casa Lpm Bam Mondovì . Dopo l'arrivo, nel ruolo di opposto, di Elisa Zanette, la società monregalese annuncia la nuova palleggiatrice: sarà Beatrice Valpiani ...