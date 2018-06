Vola giù dal cavalcavia e finisce su un furgone in corsa | morta una donna

Filippo Timi al cinema in una “FaVola” moderna senza pregiudizi : Arriva al cinema dal 25 al 27 giugno “Favola” la nuova commedia di Sebastiano Mauri con Filippo Timi. Stati Uniti, anni ‘50. Tra barboncini impagliati, tè corretti al whisky, peccaminose lezioni di mambo e minacce d’invasioni aliene, Mrs. Fairytale, la nostra eroina, passa le sue giornate rinchiusa nella sua meravigliosa casa dei sogni e senza un attimo di respiro. Un mondo surreale in cui le aspirazioni e i sogni dei personaggi ...

Diretta / Europei Scherma 2018 : Garozzo argento nel fioretto - AVola è terzo! Risultati (oggi 16 giugno) : Diretta Europei Scherma 2018: info streaming video e tv della prima giornata di competizione a Novi Sad. Oggi in pedana fioretto maschile e sciabola femminile.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 20:42:00 GMT)

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : sabato 16 giugno. Al via le semifinali di Garozzo e AVola. Eliminate le sciabolatrici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del fioretto maschile e della sciabola femminile. L’Italia punterà ad essere subito grande protagonista visto che nel fioretto Daniele Garozzo cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e partirà tra i favoriti anche Alessio Foconi. In pedana saliranno poi gli esperti ...

Guardia giurata litiga con il vicino poi gli punta una pistola : bloccato dalle Volanti : Cade in bici con il figlio piccolo: bimbo illeso, il padre in eliambulanza a Parma 3 Camionista ubriaco sbanda in curva e finisce in un canale: denunciato 4 Si scontra in bici con un'auto alla rotonda,...

TaVolata planetaria il 23 giugno : Oltre cinquemila le prenotazioni per partecipare alla Tavolata planetaria che si terrà sui viali di Parco Sempione e nelle vie

Borsa - Milano Volatile -0 - 2% - Ue in lieve rialzo - spread giù a 224 : Roma, 15 giu. , askanews, Scambi mattutini con una certa volatilità alla Borsa di Milano, dove dopo un avvio di seduta in flebile rialzo l'indice Ftse-Mib scivola al meno 0,23 per cento. Ieri l'indice ...

Scattato il Volantino MediaWorld oggi 14 giugno con Huawei P20 Lite e S9 Plus protagonisti : Torna caldo come non mai il volantino MediaWorld a partire da oggi 14 giugno. La nota catena ha infatti lanciato una campagna che, pur consentendo di risparmiare non moltissimo rispetto al prezzo di listino di alcuni device diventati in questi mesi molto popolari in Italia, allo stesso tempo assicura la possibilità di acquistare determinati device a rate a tasso zero. Vedere per credere il caso di Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus che ...

Giuntoli Vola in Russia : nel mirino due giocatori : Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il ds azzurro vuole seguire da vicino: Sebastian Rudy del Bayern Monaco e Areola del PSG. La trattativa per Rudy resta, per ora, in stand-by in ...

Ascolti TV | Mercoledì 13 giugno 2018. Un Matrimonio da FaVola 13.6% - Chi l’ha visto? 12.3% - Avanti un Altro! An Italian Crime Story 11.6%. Il Supplente parte dal 7.5% : Avanti un Altro! - An Italian Crime Story Su Rai1 Un Matrimonio da Favola ha conquistato 2.968.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! – An Italian Crime Story ha raccolto dAvanti al video 2.571.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 Il Supplente ha interessato 1.643.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia 1 Tiki Taka Russia ha intrattenuto 634.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Chi l’ha ...

Da MediaWorld continua il TASSO 0 MONDIALE nel Volantino 14-21 Giugno 2018 : MediaWorld continua il volantino TASSO 0 MONDIALE che offre un bel TASSO Zero denominato MONDIALE, in occasione dei prossimi mondiali di Calcio di Russia 2018 [14-21 Giugno 2018] volantino MediaWorld 14-21 Giugno 2018 TASSO 0 MONDIALE TASSO 0 MONDIALE è la promozione del nuovo volantino MediaWorld che sarà valido dal 14 al 21 Giugno 2018 dove […]

Un matrimonio da faVola/ Su Rai 1 il film di Carlo Vanzina (oggi - 13 giugno 2018) : Un matrimonio da favola, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 13 giugno 2018. Nel cast: Stefania Rocca e Adriano Giannini, alla regia Carlo Vanzina. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:47:00 GMT)

Programmi TV di stasera - mercoledì 13 giugno 2018. Su Rai1 Un Matrimonio da FaVola : Andrea Osvart e Ricky Memphis in Un Matrimonio da Favola Rai1, ore 21.30: Un Matrimonio da Favola Film di Carlo Vanzina del 2014, con Ricky Memphis, Adriano Giannini. Prodotto in Italia. Durata: 91 minuti. Trama: Cinque amici di liceo si ritrovano a vent’anni dalla maturità. L’occasione è data dal Matrimonio a Zurigo di Daniele, l’unico ad aver fatto carriera, con Barbara, la figlia di un noto banchiere svizzero. Rivedendosi, i ...

Borsa : Piazza Affari Vola con le banche e chiude +3 - 4%. Spread giù : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,42% a 22.086 punti. Forte recupero per i titoli bancari: le 'big' Unicredit e Intesa hanno segnato una ...