Violenza a scuola | Conte telefona al prof picchiato

Violenza sulle donne - alla Scuola Sant’Anna il robot da indossare per far provare i maltrattamenti agli aggressori : Recuperare stalker, molestatori e violentatori calandoli nei panni delle donne maltrattate e infliggendo loro le stesse sofferenze provate dalle proprie vittime. E’ un esperimento ideato dall’equipe dal professor Massimo Bergamasco, direttore dell’Istituto di tecnologie della comunicazione, dell’informazione e della percezione della Scuola Sant’Anna di Pisa, che sarà presentato il 14 giugno al corso di alta formazione su prevenzione e ...

Denuncia compagno di scuola per Violenza : ANSA, - PARMA, 6 GIU - Una studentessa di 18 anni di un istituto superiore di Parma ha Denunciato un compagno di scuola, di 19 anni, per violenza sessuale. L'episodio si sarebbe consumato, secondo ...

Scuola - i presidi ai genitori : "Meno chat WhatsApp - fermiamo la Violenza" : In un documento dei dirigenti scolastici e dei pediatri il vademecum per combattere l'aggressività di mamme e papà contro i docenti

Scuola - i presidi ai genitori : 'Meno chat per fermare la Violenza' : Siamo ai corsi di sopravvivenza per i docenti, dopo gli scontri arrivati anche alla violenza fisica tra genitori e professori. Il livello di aggressività a Scuola sta crescendo in maniera preoccupante ...

Violenza a scuola : calci e pugni al professore colpevole di aver sospeso il figlio : Un nuovo grave atto di Violenza è accaduto in una scuola di Taranto. Un professore che insegna in una scuola media del rione Tamburi è stato picchiato dal padre di uno studente per il quale era stata ...

Il "Patto di corresponsabilità educativa fra SCUOLA e famiglia" varato da Fioroni ha dieci anni e non è servito a nulla. Da dove ricominciare e come. GIORGIO RAGAZZINI (Gruppo di Firenze)

Una petizione contro la Violenza a scuola : Sembra ormai senza freni la violenza che imperversa nelle scuole del nostro Paese. violenza esercitata da parte di insegnanti verso i propri alunni (soprattutto nelle scuole d’infanzia) ma anche, in senso opposto, violenza sferrata da molti studenti nei confronti dei propri insegnanti. E quello che fa specie, oltre ovviamente al gesto aberrante in sé, sono […] L'articolo Una petizione contro la violenza a scuola proviene da scuolainforma.