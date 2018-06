Vinci Una Docking Station Ogni 2 Minuti Con Estathé

C.t. Panama : "Se Vinciamo mi scolo una bottiglia di vodka" : Un'impresa senza eguali al punto che l'11 ottobre , 2017, giorno della qualificazione ufficiale alla Coppa del Mondo grazie a un gol fantasma segnato in extremis, è diventato giorno di festa ...

Virzì contro il Movimento 5 Stelle : 'E' una straordinaria agenzia di collocamento - è la riVincita di quelli che andavano male a scuola' : Tra i Cinque Stelle, quello cui riserva parole più dure è l'uomo che attualmente si trova al di fuori della scena politica , pronto a rientrare in futuro come salvatore della patria?, , Alessandro Di ...

Ora o mai più - classifica e Vincitore/ Lisa una garanzia - ottimo debutto di Francesca Alotta (seconda puntata) : Seconda puntata per il talent/reality Ora o mai più. E se il genere tv non è chiaro, lo è ancora meno quello musicale: sentire Sani cantare Tiziano Ferro è un'esperienza (in)dimenticabile.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 07:00:00 GMT)

SuperEnalotto - Vincite a pioggia ma c'è un super fortunato : Nessun '6' ma diverse vittorie 'a pioggia' nell'ultima estrazione del superEnalotto, quella di giovedì 14 giugno. Con la sestina vincente che ancora latita, il jackpot del superEnalotto...

Compra "Gratta e Vinci" da 10 euro vince 2 milioni : è caccia al fortunato : Gratta e Vinci "da sballo" a Gonnesa, provincia del Sud Sardegna. Un anonimo fortunato ha vinto ben due milioni di euro con il Gratta e Vinci del Mega Miliardario. Gratta e vince 2 milioni in Sardegna...

Nessuna sorpresa per il Vincitore di Amici 2018 - assegnato anche il premio della critica : Il vincitore di Amici 2018 viene decretato nel corso della finale del programma, in diretta su Canale 5 lunedì 11 giugno. Apre la finale di Amici di Maria De Filippi il cantante Einar Ortiz, ex squadra blu, che sceglie di rompere il ghiaccio in duetto con Alessandra Amoroso sulle note di Due Destini dei Tiromancino. Einar continua la prima sfida con l'inedito Salutalo da parte mia e con cover già sperimentate nel corso della fase serale ...

Primo DASPO in proVincia per una partita di pallavolo : ...ultimi provvedimenti emessi in ordine di tempo e che hanno contrastato in tutti gli sport i comportamenti violenti di singoli o di frange organizzate di autoproclamatisi 'sostenitori' dello sport, ma ...

Gianluca Semprini - la riVincita clamorosa in Rai : si prende una superpoltrona su Raiuno : Sarà il giornalista Gianluca Semprini a condurre, con Ingrid Muccitelli , l'edizione estiva de La vita in diretta, su Raiuno. Dopo la travagliata esperienza di Politics, il talk su Raitre nato dopo il ...

Comunali - aperti i seggi per quasi 7 mln Alle urne in 760 Comuni - 20 capoluoghi di proVincia : Roma - Sono stati aperti regolarmente Alle ore 7 i seggi nei 760 Comuni al voto per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli Comunali. Sono chiamati Alle urne quasi 7 milioni di elettori (6 milioni 744.087). I seggi rimarranno aperti fino Alle ore 23. Venti i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione elettorale. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Sul totale dei Comuni al voto si contano 109 ...

Affluenza elezioni comunali 2018/ Risultati diretta Amministrative : h23 al 60 - 05% - 20 capoluoghi di proVincia : Affluenza elezioni comunali Amministrative 2018: Risultati in diretta. Ultime notizie: paura astensionismo, si teme flop. Voto alle ore 19 al 44,05%, 40,6% in Sicilia(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:35:00 GMT)

ELEZIONI COMUNALI 2018/ Amministrative - ultime notizie : proVincia di Milano - si vota in 12 comuni : ELEZIONI COMUNALI 2018, ultime notizie Amministrative: il rebus alleanza-scontro tra M5s e Lega, insieme al Governo divisi alle urne. Tutte le curiosità dei 761 comuni al voto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 09:59:00 GMT)

Tragico scontro su una proVinciale in Salento : un morto e due feriti : Tragico incidente stradale oggi pomeriggio sulla provinciale che collega Carmiano a Salice Salentino. A perdere la vita nello scontro tra una Twingo e una Ford focus, un uomo di 65 anni di Campi ...