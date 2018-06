VI Trofeo Principato di Monaco – Sabato e domenica grande spettacolo a Venezia

sportfair

: Venezia celebra la tradizione con il VI Trofeo Principato di Monaco – Vele d’Epoca in Laguna - VelaVeneta : Venezia celebra la tradizione con il VI Trofeo Principato di Monaco – Vele d’Epoca in Laguna - MegaSuperLarge : La Serenissima celebra la tradizione con il VI Trofeo Principato di Monaco -

(Di lunedì 18 giugno 2018) La Serenissima celebra la tradizione con il VIdi23 e24 giugno 2018 asi svolgerà il VIdile Vele d’Epoca in Laguna Coppa BNL-BNP PARIBAS Private Banking Anche quest’annoaccoglierà il VIdile Vele d’Epoca in Laguna Coppa BNL-BNP PARIBAS Private Banking, evento promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario deldie dalla Direzione del Turismo e dei Congressi deldia Milano. Per il quarto anno il, seconda tappa della “Coppa A.I.V.E. dell’Adriatico” 2018, si rivolge alle imbarcazioni classiche ed è organizzato dallo Yacht Club. Due i momenti salienti: venerdì 22 giugno, armatori ed equipaggi parteciperanno prima al vin d’honneur offerto dalla Boutique Ermenegildo Zegna in Piazza San Marco e ...