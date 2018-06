Vespa World Days 2018 – Conclusa ieri l’edizione di Belfast

sportfair

(Di lunedì 18 giugno 2018)Club da 37 nazioni e migliaia diin parata. Si sono conclusie nel 2019 appuntamento in Ungheria Si è chiusa, in Irlanda del Nord,dei, il più importante raduno per gli appassionati di, che ogni anno chiama a raccolta iClub di tutto il mondo. La splendida capitale dell’Irlanda del Nord ha accolto più di tremila Vespe ufficialmente iscritte all’evento – oltre alle migliaia spontaneamente giunte da tutto il Regno Unito e dalla Repubblica d’Irlanda – in rappresentanza di 37 nazioni, dagli Stati Uniti all’Indonesia, dall’Australia al Messico, dal Canada alla Cina, passando per tutta l’Europa e l’area mediterranea fino a Israele. Una testimonianza forte della universalità del mito diche, proprio in questi anni, sta vivendo uno dei suoi momenti più felici. Uno ...