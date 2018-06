Vertice Germania-Italia | Conte a Berlino Tra i temi migranti | eurozona | lavoro | “Fondi Ue

Germania - Merkel aspetta Conte e lavora a un Vertice speciale sui migranti per risolvere i guai con il ministro Seehofer : Lunedì il premier Giuseppe Conte volerà a Berlino per incontrare Angela Merkel. Troverà un ambiente teso, con la cancelliera impegnata a risolvere i contrasti con il suo ministro dell’Interno, il leader della Csu bavarese Horst Seehofer. Sarà infatti una giornata decisiva per la crisi di governo tedesca, come scrive la Bild am Sonntag: il ministro ha intenzione di varare il suo masterplan sull’immigrazione che Merkel ha bloccato. Per ...