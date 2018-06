veronaoggi

Verona: intitolati giardini Corte Assise alla prima donna avvocato d'Italia

(Di lunedì 18 giugno 2018) del 17 Luglio 1919, nota come legge Sacchi, abolì l'autorizzazione maritale e consentì alle donne di entrare nei pubblici uffici, tranne che in magistratura, in politica e in tutti i ruoli militari. ...