romadailynews

: Verini: escalation Salvini va fermata, iniziò così anche 80 anni fa: Di seguito quanto… - romadailynews : Verini: escalation Salvini va fermata, iniziò così anche 80 anni fa: Di seguito quanto… -

(Di lunedì 18 giugno 2018): poi sappiamo come andò a finire Roma – Di seguito quanto detto da Walter, deputato del PD. “In questo Paese tira una brutta aria, alimentata dai ‘governanti del cambiamento’.tira la volata in una corsa molto pericolosa. Si lasciano in mare persone, bambini e donne incinte che fuggono dalle sofferenze. Si lanciano censimenti etnici come verso i rom. Si vogliono dedicare strade a estensori delle leggi razziste del 1938. E altro ancora… .É unache va. Cominciòottantafa e sappiamo come andò a finire”. L'articolova80fa proviene da RomaDailyNews.