Veneto | a Cortina e Vodo di Cadore al via due interventi per la difesa del suolo 3

Veneto : a Cortina e Vodo di Cadore al via due interventi per la difesa del suolo (2) : (AdnKronos) - (adnkronos) - Sempre ad opera del Genio Civile, sono stati aggiudicati anche i lavori per la ricostruzione del ponte sul torrente Rudan, in località Peaio nel territorio di Vodo di Cadore, distrutto dall’evento meteorologico dell’estate 2015. L’intervento, di poco inferiore ai centomil