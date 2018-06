Veneto | a Cortina e Vodo di Cadore al via due interventi per la difesa del suolo 2

Veneto : a Cortina e Vodo di Cadore al via due interventi per la difesa del suolo (3) : (AdnKronos) - (adnkronos) - Il piano di scorrimento è previsto in tavoloni di legno massiccio orditi trasversalmente al senso di marcia, che saranno sostenuti da longherine metalliche. I lavori prevedono anche raccordi stradali che coinvolgono poco più di 30 metri di viabilità esistente, tra destra