ilpost

: RT @ilpost: Vecchie foto di turisti dal Touring Club Italiano - SerenaPitotti : RT @ilpost: Vecchie foto di turisti dal Touring Club Italiano - asilviaaa : Vecchie foto di turisti dal Touring Club Italiano - ilpost : Vecchie foto di turisti dal Touring Club Italiano -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Gente in campeggio, al mare o in crociera, insomma in vacanza: come faremo, tra poco, quasi tuttididalIl Post.