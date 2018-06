Varato MY Francesca | nuovo esemplare della linea CCN 102′ Flyingsport

sportfair

(Di lunedì 18 giugno 2018) Varata, sesto CCN 102’per un armatore Americano Dopo il varo del 40m MY Kanga, è sceso in acqua nei giorni scorsi il MY, sestodi successo CCN 102’destinato ad un armatore Americano. L’imbarcazione di 31 metri in materiale composito, si caratterizza per le sue linee filanti e combina sapientemente la comodità del flying bridge con la sportività e la velocità dei grandi open, in un perfetto mix di stile e funzionalità. Il colore champagne chiaro metallizzato conferisce allo scafo personalità ed eleganza che si ritrova anche negli interni che portano la firma del designer Tommaso Spadolini, perfetto interprete dei gusti di un armatore molto attento al design. Il layout è tipicamente americano e presenta un’ampia country kitchen a vista sul ponte principale. Le grandi finestrature del salone garantiscono molta luminosità ...