Vaccini | Ministro Grillo | mi hanno appioppato falso appellativo di “no vax”

Ministro Grillo : Vaccini presidio fondamentale di prevenzione : Roma, 18 giu. , askanews, 'Non ho capito perché mi abbiano appioppato la definizione di Ministro anti vaccini . Noi nel Movimento 5 Stelle non abbiamo mai detto nulla contro i vaccini , tutt'altro, sono ...

Vaccini - Bonaccini : “Togliere l’obbligo? Pronti a confrontarci con il ministro della Salute” : “La ministra alla Salute Giulia Grillo dice che è a favore dei Vaccini ma contro l’obbligo. Se sei d’accordo che le vaccinazioni siano importanti, cioè che rispondono a un bisogno e contemporaneamente dici che sei contro l’obbligo, non rispondi sul perché, negli ultimi 10 anni, le vaccinazioni erano in costante calo e sono aumentate malattie scomparse dall’agenda, è evidente che racconti solo una parte del ...

Il ministro Grillo e i Vaccini : quello che c'è da sapere : Contraria all'obbligo, per lei andrebbe riconquistata la fiducia dei cittadini. I punti deboli di una posizione populista

Vaccini obbligatori - il ministro Grillo : "Modifiche? Sono nel contratto - agiremo" : La neoministra interpellata su possibili modifiche al decreto: "Ci muoveremo in sinergia con il resto del governo"

Vaccini : il nuovo Ministro della Salute sommerso di appelli su Facebook - “cancelli l’obbligo” : “Confidiamo in un Ministero del buon senso, in un Ministero senza obblighi e in un Ministero senza ingiustizie, esclusioni, ghettizzazioni di bambini sani. TUTTI i bambini hanno diritto a frequentare gli asili“, “Ministro, contiamo su di lei, abolisca la 119 entro settembre“, “Cancelli lo scempio della 119 e la discriminazione dei nostri figli!“: la bacheca Facebook del neoMinistro della Salute Giulia Grillo, ...