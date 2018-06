Uscita The Elder Scrolls 6 | Todd Howard conosce la data

Todd Howard conosce la data di Uscita di The Elder Scrolls 6 : L'alto dirigente di Bethesda, Todd Howard conosce la data di uscita di The Elder Scrolls 6. Ebbene, sì. In seguito all'annuncio dell'esistenza del gioco allo scorso E3 2018, i tantissimi fan della serie RPG fantasy hanno finalmente ricevuto la notizia più attesa, tuttavia, oltre al breve teaser, non sono trapelate informazioni di alcun tipo, tanto meno sulla data di lancio e sembra proprio che il gioco sia destinato ad hardware "next ...

E3 2018 : The Last of Us Part II avrà il multiplayer - il focus del gameplay è sulla tensione e tante altre informazioni anche sullla data di Uscita : Uno dei momenti più alti della conferenza E3 2018 di PlayStation è indubbiamente stato quello dedicato a The Last of Us Part II, nuovo capitolo dell'IP targata Naughty Dog che ha focalizzato l'attenzione dei presenti all'evento e di tutti i fan a casa grazie a un video gameplay estremamente spettacolare e adrenalinico. Una dimostrazione di quanto Ellie sia cresciuta e di quanto la rabbia possa spingerla a trasformarsi in una devastante macchina ...

OVERKILL’s The Walking Dead : Gameplay - Data di Uscita e Beta : Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno rilasciato il primo Gameplay trailer ufficiale di OVERKILL’s The Walking Dead, l’attesissimo sparatutto in prima persona multiplayer cooperativo sviluppato da OVERKILL – A Starbreeze Studio. OVERKILL si mostra con un Gameplay all’E3 2018 Questo nuovo video rivela la Data di lancio del gioco che è stata fissata per l’8 di novembre in ...

E3 2018 : Overkill's The Walking Dead ha una data di Uscita : Durante il PC Gaming Show all'E3 2018, Overkill's The Walking Dead ha ricevuto un trailer che ha, finalmente, svelato la data di uscita del gioco in tutto il mondo. Overkill's The Walking Dead, come saprete, è l'imminente sparatutto in prima persona per quattro giocatori. I giocatori combatteranno e spareranno insieme per sopravvivere all'apocalisse zombie. Il trailer dipinge un'immagine chiaramente desolante e mostra quello che i giocatori ...

E3 2018 : annunciata la data di Uscita di The Division 2. In arrivo i Raid e mostrato un nuovo spettacolare trailer sul palco di Ubisoft : Nel corso della conferenza E3 2018 di Ubisoft è arrivato un graditissimo annuncio, la data di uscita dell'atteso The Division 2, che arriverà il prossimo 15 marzo 2019.Ma non solo, sono state condivise varie informazioni sul nuovo episodio: innanzitutto, Washington DC, che farà da sfondo alle vicende, deve prepararsi per la peggiore minaccia mai affrontata. Le azioni nella storia impatteranno sulla vita dei civili. Alla fine della campagna ...

Kenshiro sta per tornare : Fist of the North Star Lost Paradise ha una data d'Uscita : Creato da Ryu Ga Gotoku Studio, il team di sviluppo dietro l'acclamata serie di Yakuza, Fist of the North Star: Lost Paradise è un intenso RPG action adventure basato sull'amatissimo mondo tratto dal manga Fist of the North Star. Il gioco ora ha una data d'uscita, fissata per il 2 ottobre 2018 in esclusiva per PS4.I giocatori avranno il controllo di Kenshiro in un universo alternativo rispetto alla storia originale e potranno esplorare rifiuti ...

E3 2018 : annunciata la data di Uscita di Fallout 76. Bethesda conferma : sarà un gioco completamente online : Nel corso della conferenza E3 di Bethesda arrivano nuove informazioni sull'atteso Fallout 76. Innanzitutto è stato confermato che il gioco arriverà il 14 novembre 2018 e sarà completamente online, come rumoreggiato negli ultimi giorni.sarà un gioco molto vasto, 4 volte le dimensioni di Fallout 4 e sarà ambientato in West Virginia. Il Vault 76 è stato creato per celebrare i 300 anni degli USA. Dal punto di vista tecnico, è stata utilizzata una ...

Anthem : Annunciata la data d'Uscita ufficiale - presentato un trailer inedito : I giocatori più impazienti di scoprire il pericoloso mondo di Anthem possono già preordinare il titolo e otterranno un accesso VIP alla Demo, un emblema dei fondatori e un'arma leggendaria all'...

E3 2018 : un tuffo in Anthem con data di Uscita - trailer - nuovo video gameplay e tanti dettagli : Anthem ha concluso la conferenza EA all'E3 2018 con una lunga chiacchierata tra gli sviluppatori, che oltre a mostrare un nuovo trailer hanno svelato tantissimi dettagli inediti sull'atteso titolo sviluppato da BioWare.Per lo studio, Anthem non sarà un classico MMO né un single player, ma una un'esperienza in grado di ibridare questi due generi. Il vastissimo open-world del gioco sarà condiviso tra tutti gli utenti e offrirà una storia ...

E3 2018 : EA annuncia la data di Uscita di ANTHEM : Electronic Arts ha annunciato che ANTHEM, la sua nuova IP creata con il team BioWare, uscirà ufficialmente il 22 febbraio 2019. ANTHEM è il titolo Action RPG con al centro l’esperienza multiplayer in cui i videogiocatori potranno personalizzare la vasta gamma dei loro Javelin superequipaggiati e creare una squadra per esplorare un ecosistema in continuo mutamento e affrontarne in combattimento le ...

Il primo episodio di The Walking Dead : The Final Season ha una data di Uscita : Era il 24 aprile del 2012 e su PC debuttava il primo episodio di un gioco che sarebbe entrato nella storia delle avventure narrative di nuova generazione e che avrebbe fatto la fortuna di Telltale Games. Il 24 aprile era anche il giorno in cui i giocatori che si approcciavano a The Walking Dead facevano conoscenza di Lee e Clementine, due protagonisti che sono entrati di diritto nell'olimpo dei migliori personaggi videoludici di tutti i ...

The Light Is Coming di Ariana Grande e Nicki Minaj debutta dal vivo (video) : svelate data d’Uscita di singolo e album : Con la partecipazione della cantante al Wango Tango Festival in scena il 3 giugno a Los Angeles, The Light Is Coming di Ariana Grande e Nicki Minaj ha fatto il suo debutto dal vivo ancor prima di essere rilasciato come singolo. La popstar è stata l'attrazione di punta della kermesse, esibendosi in un concerto durante il quale ha presentato il nuovo duetto con la rapper incluso nell'album di inediti Sweetener. Ariana Grande ha approfittato ...

“2001 : Odissea nello spazio” - al The Space la versione rimasterizzata a 50 anni dall’Uscita del film : 2001: Odissea nello spazio fa ritorno al cinema. In occasione del 50esimo anniversario di uno dei film più celebri di Stanley Kubrick, considerato una pietra miliare del cinema di fantascienza e non solo, sarà proiettata la versione rimasterizzata per soli due giorni, il 4 e il 5 giugno, in tutti i multisala del circuito The Space Cinema. Il film, basato su un soggetto di Arthur C. Clarke, racconta una favola apocalittica sul destino ...

