Urus | il Suv con lanima Lamborghini

Urus - la Lamborghini dei Suv. Mix perfetto tra Dna del marchio e versatilità degli sport utility : VALLELUNGA - Urus , una razza che non c'era. Lamborghini cala nell'arena il suo terzo toro e, nel mondo dell'auto, si percepisce una forte scossa. Un modello del genere, infatti, non...

Usa : Ford - addio a Fiesta e TaUrus. Ok Mustang - Suv e truck : Ford opta per una selezione della produzione ridimensionando la gamma delle vetture e riducendo il numero di utilitarie e berline. Lo ha annunciato la casa automobilistica americana, come riferisce UsaToday. Nella divisione autovetture resteranno in pratica solo la leggendaria Mustang e la Focus Active che prende il posto della Focus compatta. Benché considerata ancora nella gamma auto, la Active appare più un Suv. Lo sviluppo dei modelli Ford ...