Urla ' Allah Akbar' e minaccia esplosione

Fondi - egiziano Urla Allah Akbar e tenta di far esplodere la villetta di due neosposi : Ha fatto irruzione nella villetta di due novelli sposi, in via La Marna a Fondi , Latina, , ha tentato di rubare oggetti di valore per poi, una volta colto sul fatto, inneggiare all'Isis e minacciare ...

FRANCIA - ACCOLTELLA 2 PERSONE UrlaNDO ALLAH AKBAR/ Ultime notizie : avrebbe chiesto ai poliziotti di ucciderla : FRANCIA, donna ACCOLTELLA due PERSONE in un supermercato al grido di “ALLAH AKBAR”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:28:00 GMT)

Francia - accoltella 2 persone e Urla Allah Akbar/ Ultime notizie : attentato? Valutazione psichiatrica in corso : Francia, donna accoltella due persone in un supermercato al grido di “Allah Akbar”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 19:10:00 GMT)

FRANCIA - ACCOLTELLA 2 PERSONE UrlaNDO “ALLAH AKBAR”/ Ultime notizie : attentato Isis o lite degenerata? : FRANCIA, donna ACCOLTELLA due PERSONE in un supermercato al grido di “ALLAH AKBAR”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:25:00 GMT)

In Francia una donna accoltella due persone Urlando “Allah Akbar” : Una donna è stata arrestata a Seyne-sur-Mer, in Francia, dopo aver ferito con un’arma da taglio due persone alla cassa di un supermercato, urlando «Allah Akbar!». Lo riportano i media francesi. La donna ha ferito al torace un cliente del supermercato, ora ricoverato in ospedale, e una cassiera, colpita in modo meno grave. ...

Francia - una donna Urla 'Allah Akbar' e ferisce due persone in un supermercato : Una donna di 24 anni ha ferito due persone con un taglierino in un supermercato di La Seyne-sur-Mer, nel sud della Francia, gridando "Allah Akbar". La donna è stata subito arrestata. I due aggrediti, ...

Francia - una donna Urla “Allah Akbar” e ferisce due persone in un supermercato : Francia, una donna urla “Allah Akbar” e ferisce due persone in un supermercato Francia, una donna urla “Allah Akbar” e ferisce due persone in un supermercato Continua a leggere L'articolo Francia, una donna urla “Allah Akbar” e ferisce due persone in un supermercato proviene da NewsGo.

Tolone - cassiera e cliente di un supermercato feriti con il taglierino da donna che Urla : «Allah Akbar» : Una donna di 24 anni ha ferito due persone con un taglierino in un supermercato di La Seyne-sur-Mer, vicino a Tolone (sud della Francia), gridando 'Allah Akbar'. La donna è stata...

Francia - Urla "Allah akbar" e accoltella due persone : La Francia piomba ancora una volta nell'incubo del terrorismo. Una donna ha ferito due persone con un taglierino alla cassa di un supermercato a Seyne-sur-men nel sud della Francia. Prima, secondo le ...

Ferisce 2 persone in un supermercato Urlando "Allah akbar" : Paura in Francia. Una donna è stata arrestata dalla polizia francese nella località di Seyne-sur-mer dopo aver ferito due persone con un taglierino: lo ha reso noto il Procuratore di Toulon, Bernard...

Olanda - uomo attacca con ascia agenti e uccide cane poliziotto Urlando “Allahu akbar” : Olanda, uomo attacca con ascia agenti e uccide cane poliziotto urlando “Allahu akbar” Gli agenti avevano fatto irruzione in casa dell’uomo allertati dai vicini che lo avevano visto brandire l’ascia sul balcone dell’abitazione urlando ‘Allahu akbar’. Quando sono entrati, però, lui si è scagliato contro il cane uccidendolo, è stato poi colpito a morte dagli […] L'articolo Olanda, uomo attacca con ascia agenti e ...

Olanda - uomo attacca con ascia agenti e uccide cane poliziotto Urlando “Allahu akbar” : Gli agenti avevano fatto irruzione in casa dell'uomo allertati dai vicini che lo avevano visto brandire l'ascia sul balcone dell'abitazione urlando 'Allahu akbar'. Quando sono entrati, però, lui si è scagliato contro il cane uccidendolo, è stato poi colpito a morte dagli altri agenti intervenuti sul posto.Continua a leggere

Liegi - Urla Allah Akbar e spara sulla folla : 3 morti. In un video il momento in cui viene ucciso dalla polizia : Due poliziotte e un passante uccise a Liegi, in Belgio, dove un uomo ha aperto il fuoco in strada al al grido di «Allah Akbar». L'aggressore ha ferito anche altri due poliziotti...

Belgio - sparatoria a nel centro di Liegi : uccisi due poliziotte e un passante. Il killer Urlava «Allah Akbar». Si indaga per terrorismo : Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta nel centro di Liegi, in Belgio. Si tratta di due poliziotti e un passante. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, aveva preso in...