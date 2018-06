Uova contaminate da Lasalocid | Italia a rischio? Ultime notizie | individuati 15

Milioni di Uova contaminate dall'antibiotico Lasalocid - è allarme in Europa : Lo spavento ha ravvivato i ricordi dello scandalo del fipronil dello scorso anno, quando Milioni di uova contaminate con l'insetticida sono state distrutte in 45 paesi in tutto il mondo. Secondo un ...

FIPRONIL - Uova contaminate DA INSETTICIDA/ Germania ne ritira 73mila : autorità - "nessun rischio per la salute" : FIPRONIL, UOVA CONTAMINATE da INSETTICIDA: la Germania ne ha già richiamato 73mila. Le autorità si sono affrettate a chiarire che non c'è rischio per la salute, ma non è il primo scandalo.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:05:00 GMT)