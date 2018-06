Uomo ferito da un proiettile a Palermo | indaga la Squadra mobile

Paura tra la gente sul lungomare di Pozzuoli - cade balaustra da un palazzo : Uomo ferito alla testa : Paura e spavento ieri sera al Corso Umberto sul lungomare di via Napoli. Intorno alle ore 21,15 da un fabbricato è caduta in maniera accidentale, come accertato dai carabinieri, una balaustra in ferro ...

Soccorritore si cala dall'elicottero nel dirupo per salvare un Uomo ma resta ferito - operazione in corso in Valdaveto : Travolta da un'auto sulle strisce pedonali 3 Camionista ubriaco sbanda in curva e finisce in un canale: denunciato 4 Si scontra in bici con un'auto alla rotonda, ferita una ragazza , Repertorio, ...

Ostaggi in centro a Parigi minacciati da un Uomo armato : liberato il ferito - cosparso di benzina : È stato rilasciato uno dei tre Ostaggi catturati da un uomo armato a Parigi: lo scrive Le Parisien. L’uomo sarebbe stato colpito al viso con il calcio di pistola e ha i vestiti intrisi di benzina. Di lui si stanno occupando i soccorritori. In mano al sequestratore, rimangono dunque due Ostaggi....

Napoli - colpi di pistola nella notte : Uomo ferito al torace - è gravissimo : Un 38enne napoletano, A.R., è arrivato in gravissime condizioni all'ospedale San Paolo, dove i medici lo stanno assistendo per una ferita da colpo d'arma da fuoco al torace. L'uomo...

Armaiolo deferito per il revolver dell'Uomo che si barricò in casa a Diano : Riceviamo dai carabinieri di Alba , Cuneo, e pubblichiamo: "I carabinieri della stazione di Diano D'Alba hanno deferito per falsità commessa da privato un uomo di 44 anni residente nel Pavese. Quest'...

Incidente - si ribalta trattore : un Uomo ferito gravemente a Subiaco : Un uomo è rimasto gravemente ferito questa mattina a seguito di un Incidente provocato dal ribaltamento di un trattore. L’Incidente è avvenuto nel comune di Subiaco, nella zona rurale di contrada Caprarola. L’uomo, un italiano di età media, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Lo riferiscono i vigili del fuoco del comando di Roma, intervenuti prima delle ore 10 con una squadra per portare soccorso alla vittima. Sul posto ...

Trump incontra i vertici auto e benedice Marchionne : "Il mio Uomo preferito" : Donald Trump ha incontrato i vertici della grandi aziende di automobili chiedendo loro di costruire più macchine possibile negli Stati Uniti. Un progetto che da sempre il presidente Usa cavalca, sin ...

Precipita con aliante sopra Triangia - ferito un Uomo di 58 anni : Un uomo di 58 anni con il suo aliante ha all'improvviso perso quota ed è Precipitato sulla sottostante pineta attorno alle 15 nella zona del Lago Colina, sopra l'abitato di Triangia, in territorio ...

Agguato davanti al tribunale di Nocera Inferiore : ferito un Uomo in automobile : Indaga la polizia del commissariato di Nocera Inferiore sulla misteriosa sparatoria che si è verificata nel pomeriggio in via Borsellino alle spalle del tribunale. Un uomo è rimasto...

Arezzo - errore all’Asl : Uomo risulta morto - ma in realtà si è solo trasferito : Arezzo, errore all’Asl: uomo risulta morto, ma in realtà si è solo trasferito Riccardo Tavanti racconta in diretta a Pomeriggio Cinque il malinteso di cui è stato protagonista. Continua a leggere

Agguato nel Napoletano : Uomo ferito a colpi arma da fuoco : La camorra torna a sparare nel Napoletano: un uomo è stato gravemente ferito a colpi di arma da fuoco.

Agguato nel Napoletano : Uomo ferito a colpi arma da fuoco : La camorra torna a sparare nel Napoletano: un uomo è stato gravemente ferito a colpi di arma da fuoco.