Uomini e Donne | Gianni Sperti racconta i retroscena di Tina Cipollari

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella risponde al gossip : "L’amore non si dimostra sui social ma.." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Ferrari ha recentemente risposto alle parole al vetriolo che Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella hanno riservato a lui e a Lorenzo…(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 15:40:00 GMT)

Uomini e donne - Marco Fantini : "Beatrice Valli è la donna che sognavo" : Intervistati da Uomini e donne Magazine, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno ripercorso quanto avvenuto nello studio del programma di Maria De Filippi nella stagione 2013/2014, quando l'allora tronista scelse con fortuna la corteggiatrice: Quando sono arrivata in studio, mi ero appena lasciata con il papà di mio figlio Alessandro (avuto dal calciatore Nicolas Bovi), e non era per me un periodo facile. Mi ha aiutato a rapportarmi con le ...

Gemma Galgani dopo Uomini e Donne : “Sono proprio fortunata a…” : Uomini e Donne: Gemma Galgani si commuove e ringrazia i fan Non si può di certo dire che Gemma Galgani sia una donna fortunata in amore. Tutte le sue storie vissute a Uomini e Donne sono finite con un nulla di fatto: fin dagli albori con Ennio passando per Remo e arrivando a Giorgio e ai due Marco, la dama torinese ha investito capitali d’amore, ricevendo sempre brevi incontri amorosi. La donna vuole innamorarsi, sentire costantemente le ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti racconta i dietro le quinte con Tina Cipollari : È un'amicizia che dura da più di dieci anni quella tra Gianni Sperti e Tina Cipollari. L'ex ballerino, che ogni giorno si trova fianco a fianco alla vamp più famosa d'Italia nel dating show di Canale 5, racconta al Magazine di Uomini e Donne i retroscena e i dietro le quinte tra lui e Tina. Durante l’ultima puntata si è improvvisata DJ e, senza chiedere a nessuno, ha indossato le cuffie è acceso la consolle. Tra loro non mancano i ...

Giorgio Alfieri : "Non ho mai detto di voler tornare sul trono di Uomini e donne - ma ho bisogno di tornare a lavorare" : Giorgio Alfieri vuole tornare a Uomini e donne? È la domanda che ci si pone nelle ultime ore dopo aver letto alcune dichiarazioni dell'ex calciatore e tronista del programma di Maria De Filippi. Intervistato dal settimanale Nuovo, Alfieri, che nella stagione televisiva 2006-2007 scelse la corteggiatrice Martina Luciani, ha detto:Vorrei ricominciare da Uomini e donne, un programma che mi ha dato tanto. Anzi, lancio un appello alla De ...

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini ha avuto un incidente : come sta ora : Sonia Lorenzini di Uomini e Donne ha avuto un incidente Piccola disavventura per Sonia Lorenzini di Uomini e Donne. L’ex tronista e ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo ha confessato pochi minuti fa su Instagram di aver trascorso un weekend da incubo a causa di un incidente domestico. Con grande autoironia la bella torinese ha raccontato con una diretta Instagram cosa le è accaduto ieri. Mostrandosi con il naso gonfio, tumefatto e ...

Uomini e Donne : Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari fidanzati? Arriva la risposta della ragazza : L'ex corteggiatrice si sfoga sui social: "Vorrei che almeno questa fetta di vita rimanesse privata".

Uomini E DONNE/ Nicolò Ferrari - replica al vetriolo contro Luigi Mastroianni (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Nicolò Ferrari ha recentemente risposto alle parole al vetriolo che Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella hanno riservato a lui e a Lorenzo…(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Cristina Plevani dal Grande Fratello al trono over? : Cristina Plevani, vincitrice del primo 'Grande Fratello, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', ha confessato di essere ancora single e, a 46 anni, si sente pronta a trovare l'uomo della sua vita, magari, prendendo parte al trono over del programma di Maria De Filippi.prosegui la letturaUomini e Donne, Cristina Plevani dal Grande Fratello al trono over? pubblicato su Gossipblog.it 17 giugno 2018 23:09.