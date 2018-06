Uomini e Donne | Gianni Sperti racconta i dietro le quinte con Tina Cipollari

Giorgio Alfieri : "Non ho mai detto di voler tornare sul trono di Uomini e donne - ma ho bisogno di tornare a lavorare" : Giorgio Alfieri vuole tornare a Uomini e donne? È la domanda che ci si pone nelle ultime ore dopo aver letto alcune dichiarazioni dell'ex calciatore e tronista del programma di Maria De Filippi. Intervistato dal settimanale Nuovo, Alfieri, che nella stagione televisiva 2006-2007 scelse la corteggiatrice Martina Luciani, ha detto:Vorrei ricominciare da Uomini e donne, un programma che mi ha dato tanto. Anzi, lancio un appello alla De ...

Uomini e Donne - piccolo incidente per Sonia Lorenzini : il racconto dell’ex tronista : Uomini e Donne, piccolo incidente per Sonia Lorenzini: l’ex tronista racconta la sua disavventura Per Sonia Lorenzini quello appena passato è sicuramente stato un fine settimana movimentato. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha avuto un piccolo incidente domestico che, al momento, la costringe a portare il collare. Cosa è successo? A raccontarlo è […] L'articolo Uomini e Donne, piccolo incidente per Sonia Lorenzini: il ...

Uomini e Donne : Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari fidanzati? Arriva la risposta della ragazza : L'ex corteggiatrice si sfoga sui social: "Vorrei che almeno questa fetta di vita rimanesse privata".

Uomini E DONNE/ Nicolò Ferrari - replica al vetriolo contro Luigi Mastroianni (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Nicolò Ferrari ha recentemente risposto alle parole al vetriolo che Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella hanno riservato a lui e a Lorenzo…(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Cristina Plevani dal Grande Fratello al trono over? : Cristina Plevani, vincitrice del primo 'Grande Fratello, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', ha confessato di essere ancora single e, a 46 anni, si sente pronta a trovare l'uomo della sua vita, magari, prendendo parte al trono over del programma di Maria De Filippi.prosegui la letturaUomini e Donne, Cristina Plevani dal Grande Fratello al trono over? pubblicato su Gossipblog.it 17 giugno 2018 23:09.

Ida Platano e il fidanzato - da Uomini e Donne a Temptation Island 2018 : Sono cominciate da un paio di giorni le registrazioni dell'attesissimo Temptation Island 2018, il reality show di Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 5 luglio per cinque settimane. In queste ultime settimane si erano rincorsi molti rumors sulle probabili coppie di concorrenti ed ora, a registrazioni appena iniziate, il sito ufficiale del programma ha svelato le prime tre coppie ufficiali, una delle quali è già ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e la prima notte con Luigi Mastroianni : «Io sono all'antica» : Dopo la scelta a Uomini e Donne, Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sono stati visti poco insieme e, mentre il gossip impazza su una possibile crisi, l'ex tronista racconta la prima notte vissuta ...

Uomini e Donne news - Marta e Nicolò Ferrari stanno insieme? Parla lei : news Uomini e Donne: Marta Pasqualato e Nicolò Federico Ferrari sono fidanzati? Lo sfogo di lei Da settimane non si fa altro che Parlare del presunto flirt tra Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e Donne, e Nicolò Federico Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar Addati. Marta e Nicolò sono diventati amici grazie […] L'articolo Uomini e Donne news, Marta e Nicolò Ferrari stanno insieme? Parla lei proviene da Gossip ...

Uomini&Donne : Marta Pasqualato e Niccolò Ferrari si frequentano : Il programma pomeridiano Uomini&Donne si è concluso nel migliore dei modi per i quattro giovani tronisti. Al momento della scelta hanno ricevuto tutti una risposta positiva dai rispettivi corteggiatori. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, dopo la bufera mediatica scatenata da Stefano Gugliemini, stanno vivendo serenamente la loro storia d'amore. Purtroppo le cose sono andate diversamente per Nicolò Brigante e Virginia Stablum, dato che ...

Uomini e Donne/ Cristina Plevani : “Mi piacerebbe partecipare per trovare un uomo” (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani pronta a conquistare l'uomo dei suoi sogni: ecco le sue regole di seduzione della nota dama...(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 13:31:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara e Luigi si sono lasciati? Lei smentisce il like sospetto : Uomini e Donne, Sara e Luigi stanno ancora insieme? L’Affi Fella smentisce di aver messo like sospetti Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni stanno ancora insieme oppure no? sono tanti i fan in apprensione per la coppia nata a Uomini e Donne. Dopo la scelta i due si sono frequentati molto poco e in questi […] L'articolo Uomini e Donne, Sara e Luigi si sono lasciati? Lei smentisce il like sospetto proviene da Gossip e Tv.