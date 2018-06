UOMINI E DONNE Gemma Galgani si gode l’estate ed i fan | Giorgio Manetti tornerà da lei?

UOMINI E DONNE/ Marta Pasqualato - il gossip su di lei : ecco la verità - fidanzata o no? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Nicolò Ferrari ha recentemente risposto alle parole al vetriolo che Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella hanno riservato a lui e a Lorenzo…(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:12:00 GMT)

Cristina Plevani al trono over di UOMINI e Donne?/ “Mi piacerebbe ma ho paura che mi possano abbandonare!” : Cristina Plevani al trono over di Uomini e Donne? L'ex gieffina racconta il suo desiderio tra le pagine del Magazine del programma: “Mi piacerebbe ma ho paura che mi possano abbandonare!”.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:04:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani al settimo cielo : "Sono proprio fortunata" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Gemma Galgani pronta a conquistare l'uomo dei suoi sogni: ecco le sue regole di seduzione della nota dama...(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:03:00 GMT)

UOMINI e Donne - Sara Affi Fella : "L’amore non si dimostra sui social ma dai sorrisi di una donna" : Dopo le numerose polemiche che l'hanno vista protagonista, l'ex tronista rompe il silenzio sui social.

UOMINI e Donne - Gianni Sperti racconta i retroscena di Tina Cipollari : Gianni Sperti racconta i retroscena di Uomini e Donne e il suo rapporto speciale con Tina Cipollari. Il ballerino e la vamp sono colleghi da ben dieci anni, durante i quali hanno costruito una solida amicizia. Il feeling e la complicità sono evidenti, anche se molto spesso i due si sono scontrati davanti alle telecamere a causa di opinioni contrastanti. Nonostante ciò l’effetto che li lega è fortissimo e Gianni non potrebbe mai fare a meno ...

Giorgio Alfieri torna a UOMINI e Donne? L'ex tronista rompe il silenzio : Non ha mai nascosto di aver attraversato un periodo difficile, sia dal punto di vista economico che sentimentale, ma le voci sul suo presunto ritorno a "Uomini e Donne" si è precipitato a...

UOMINI e donne - Marco Fantini : "Beatrice Valli è la donna che sognavo" : Intervistati da Uomini e donne Magazine, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno ripercorso quanto avvenuto nello studio del programma di Maria De Filippi nella stagione 2013/2014, quando l'allora tronista scelse con fortuna la corteggiatrice: Quando sono arrivata in studio, mi ero appena lasciata con il papà di mio figlio Alessandro (avuto dal calciatore Nicolas Bovi), e non era per me un periodo facile. Mi ha aiutato a rapportarmi con le ...

Sonia Lorenzini ha fatto un incidente/ UOMINI e Donne foto choc con volto tumefatto e collare : ecco perché : incidente domestico per Sonia Lorenzini. collare e volto tumefatto per l'ex tronista di Uomini e Donne che su Instagram svela i dettagli di cosa le è accaduto(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:50:00 GMT)