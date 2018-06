Una presa mal funzionante è all' origine del rogo che ha ucciso i due fratellini

Economia globale : Una ripresa in discussione? : Per evitare qualsiasi rischio di "panico inflazionistico", la Federal Reserve continuerà a normalizzare la propria politica monetaria, realizzando due ulteriori rialzi dei tassi quest'anno.

Messina - Una presa mal funzionante all’origine dell’incendio che ha ucciso i due fratellini : Una presa della corrente o una ciabatta mal funzionante sarebbe all'origine dell'incendio nel quale hanno perso la vita Francesco Filippo e Raniero Messina, i due fratellini di 10 e 13 anni. Fissati per martedì 19 giugno alle 10 i funerali delle due vittime: proclamato anche il lutto cittadino a Messina.Continua a leggere

Perù - errori e sfortUna : sorpresa ai Mondiali in Russia - la Danimarca ne approfitta [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Una montagna di rifiuti compare a sorpresa in piazza De Gasperi : I casi sono due: o qualcuno sbaglia a esporre i sacchi, o i tempi della raccolta differenziata devono cambiare , e cambieranno, per evitare simili spettacoli. Spiacevoli ovunque, inaccettabili in una ...

Aumento Iva da scongiurare a tutti i costi : "Si rischia Una frenata della ripresa" : Da scongiurare a tutti i costi. "L'Aumento dell'Iva è uno spettro che incombe sulla ripresa. Si rischia una frenata del PIL dello 0,2%. Sarebbero le fasce più fragili del paese a pagare il...

Addio a Detto Fatto - Balivo in lacrime : "Non è stato facile - Una squadra fantastica". Poi la sorpresa della Rai : "Mi ero ripromessa di non piangere ma non ci sono riuscita". E' una Caterina Balivo emozionata quella che oggi, venerdì 15 giugno, ha Detto Addio a Detto Fatto...

Valentino Rossi - GP Catalogna 2018 : “La pista dovrebbe adattarsi alla Yamaha. Lorenzo in Honda? Una sorpresa” : Valentino Rossi guarda con fiducia al pRossimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, in Catalogna. Sul tracciato del Montmeló, il campione di Tavullia ha vinto in dieci occasioni in carriera e si augura di essere veloce, forte del risultato conseguito al Mugello (terzo posto). “Negli ultimi anni ho avuto risultati molto diversi a Barcellona: l’anno scorso ho faticato tantissimo, non me l’aspettavo vista la vittoria del 2016 ...

Elisa in concerto a Napoli a giugno - live gratuito con Cosmo e Marracash più Una sorpresa per Aperol Happy Together Live : Speciale appuntamento gratuito con Elisa in concerto a Napoli il 30 giugno: la cantautrice di Monfalcone, appena tornata in radio col nuovo singolo Will We Be Strangers che anticipa il nuovo album di inediti, salirà sul palco dell'Aperol Happy Together Live per uno speciale show all'aperto in una cornice d'eccezione, il Lungomare Caracciolo. L'appuntamento con Elisa in concerto a Napoli è a partire dalle ore 20.00 di sabato 30 giugno, quando ...

Ora o Mai Più : Una gradevole sorpresa : Ora o Mai Più Ora o Mai Più, ovvero una seconda chance per i cantanti caduti in ‘disgrazia’, ma anche l’occasione di proporre uno show musicale che profumi di novità. Il programma di Amadues, per quanto non si discosti troppo dal solito meccanismo da talent, ha dalla sua un’idea forte che ha generato un importante effetto curiosità: mettere in gara concorrenti all’ultima spiaggia della loro carriera, facendoli ...

Roma - lunedì 18 giugno la presentazione del libro Pensare sostenibile. Una bella impresa : Oggi invece non possiamo ignorare quello che gli eventi e la scienza ci dimostrano ogni giorno'. A partire da questa premessa, il lavoro di Barbara Santoro, General Manager Shenker, ripercorre l'...

Camila Cabello - durante il suo concerto a Londra ha invitato a sorpresa sul palco Una pop star inglese : Indovina chi è? The post Camila Cabello, durante il suo concerto a Londra ha invitato a sorpresa sul palco una pop star inglese appeared first on News Mtv Italia.