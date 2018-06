Una hacker rivela cosa dovremmo smettere di fare online

huffingtonpost

(Di lunedì 18 giugno 2018) Questo post è apparso per la prima volta su HuffPost Usa ed è stato tradotto in italiano da Milena SanfilippoStephanie Carruthers è unabuona, una white hat conosciuta come Snow, che annovera tra i suoi clienti aziende e startup di successo. Nel 2014, ha vinto la gara Social Engineering Capture the Flag, in occasione del DEF CON, uno dei congressi sull'hacking più famosi e importanti al mondo. Conduce spesso convention sul mondo dell'aggio e condivide la sua esperienza con le aziende che desiderano potenziare la loro sicurezza.Tramite Twitter abbiamo fatto a Snow alcune domande sul lavoro che svolge e sulle dritte da seguire per essere più sicuri in rete.Chi è un"white hat" di preciso?Unwhite hat è unetico. Nello specifico, sono un ingegnere sociale, ovvero una sorta didelle persone. ...