Una giornata in ricordo di don Guido Bibini

Dreamworks day : a Roma Una giornata di puro divertimento con i personaggi d’animazione : Sabato 23 giugno Universal Pictures Home Entertainment Italia è lieta di presentare presso Explora – Il Museo dei bambini di Roma una giornata di puro divertimento per le famiglie targata Dreamworks in occasione dell’uscita il 20 giugno in DVD e Blu-rayTM di tutta la franchise con una creatività e packaging totalmente rinnovati. Dalle ore 10 alle ore 19, con i seguenti turni alle ore 10-12-15-17, grandi e piccini potranno intrattenersi con ...

17 giugno - Una LUNGA SERATA AI TEATINI DI LECCE PER LA "GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO" A CURA DEL GUS : ... un Laboratorio ludico ricreativo, in collaborazione con l'associazione Peter Pan di Melendugno, spettacoli a CURA di "Artisti di strada – Puglia". Dalle 21.45 la musica dei Bundamove. Dalle 19.30 ...

Vela – 44° Trofeo Optimist d’Argento : Una seconda splendida giornata sul Garda Trentino : 44° Trofeo Optimist d’Argento – 3ª tappa Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport. Una seconda splendida giornata sul Garda Trentino con sole e vento; dopo 6 regate di qualifica, sabato ultime regate con la flotta divisa in gold e silver fleet, con i migliori che regateranno nella stessa finalissima Dopo la settimana di continui temporali e piogge il tempo anche sul Garda Trentino sembra ormai stabilizzato, portando giornate spettacolari per ...

Milano. 6 verde - Una giornata di iniziative per bambini : Presso il parco Segantini in via Giovanni Segantini, per il giorno domenica 17 giugno 2018, il Municipio 6 di Milano con

L'impegno di Alessandra Amoroso per le donne : raccolta fondi e Una giornata a Roma con lei : Alessandra Amoroso lancia sui suoi canali social il video in cui, durante alcune videochiamate Skype in compagnia di ragazzi del fan club ufficiale Big Family, appare a sorpresa scatenando reazioni ...

Il Surface Pro 6 sarà “pesantemente riprogettato” ed è in arrivo Una versione aggiornata del Surface Pro 2017 : Mary Jo Foley, in un articolo pubblicato sulla testata ZDNet, ha fornito maggiori informazioni sul futuro della gamma Surface Pro di Microsoft. La giornalista, ormai con un’esperienza notevole nel mondo Microsoft e le relative indiscrezioni, ha riconfermato ciò che aveva praticamente dichiarato Thurrot.com ovvero che il Surface Pro 6 arriverà nella seconda metà del 2019 ed è al momento conosciuto internamente con il nome in codice di ...

Plantatour - Una giornata all'insegna della natura nel trignino : Tra storia tradizione e scienza, un ruolo importante avranno le emozioni: arricchite anche da 'Plantatour in Musica', note e strumenti immersi in uno scenario unico e fuori dai normali percorsi ...

Squalificati Serie B : Una giornata a Pinato e Varnier : Un turno di squalifica a Pinato (Venezia) e Varnier (Cittadella). Queste le decisioni prese oggi dal giudice di Serie B dopo il ritorno delle semifinali play-off disputate ieri e che ha visto eliminati entrambi i club veneti. I giocatori sconteranno squalifica nella prossima stagione. L'articolo Squalificati Serie B: una giornata a Pinato e Varnier sembra essere il primo su CalcioWeb.

Cronaca di Una giornata sull’Aquarius : Il volontario di Sos Méditerranée Alessandro Porro racconta cosa sta succedendo a bordo dell’Aquarius. Leggi

AVIS Umbria. Una targa a Foligno in ocasione della Giornata mondiale del donatore. : UMWEB, Foligno. In occasione della Giornata mondiale del donatore, a Foligno verrà posizionata una targa, nell'area antistante il presidio ospedaliero, nella quale si ricorda che "donare è una scelta ...

Sebastian Vettel - GP Canada 2018 : “Una giornata perfetta. In testa al Mondiale? La strada è lunga” : Sebastian Vettel ha trionfato nel GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è imposto con estrema autorevolezza a Montreal, è tornato al successo dopo un periodo abbastanza complicato e ha festeggiato in uno dei grandi feudi della Mercedes dove Lewis Hamilton ha vinto per ben sei volte. Oggi non c’è stata storia, il tedesco è scattato dalla pole position e ha guidato la gara dal primo all’ultimo ...

Letteratura e identità ebraiche protagoniste di Una giornata di incontri con ospite d'eccezione Abraham B. Yehoshua : Storia, poesia, scienza e Halakah , Giuntina-MEIS, Firenze, 2017, , il volume da lui curato su una figura centrale dell'ebraismo ferrarese. Insieme a lui, Rav Luciano Meir Caro , Rabbino Capo della ...

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Normalmente non si vince partendo dal quarto posto. Una giornata difficile” : “Normalmente qui non si vince partendo dal quarto posto“. Da questa frase si evince lo stato d’animo di Lewis Hamilton, solo quarto nelle qualifiche del GP del Canada 2018, settima prova del Mondiale di Formula Uno, ai microfoni di Sky Sport. Lewis, che vanta sei pole su questo circuito ed aveva centrato il best time nelle ultime tre edizioni, non può che essere deluso dal proprio risultato. Alla domanda, poi, sulla resa del ...