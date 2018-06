Un video di 8 minuti ricostruisce la sconvolgente distruzione di Pompei

Strange Brigade : l'avventura anni '30 di Rebellion torna a mostrarsi in 7 minuti di video gameplay : Rebellion ha pubblicato un nuovo filmato di gameplay dedicato alla sua stravagante avventura in terza persona ambientata negli anni '30, Strange Brigade. Con 7 minuti di azione tratti dal secondo livello della campagna del titolo, questo nuovo video, riportato da DSOGaming, include anche i commenti esclusivi dei Lead Designers Steve Bristow e Ben Fisher.Il filmato ci permette inoltre di apprendere nuove informazioni, inclusi i sistemi di ...

Rimane 45 minuti incastrata nel tubo di scappamento : il video virale : Si trovava a un festival musicale nel Minnesota e aveva bevuto troppo, tant'è che si è ritrovata per ben 45 minuti incastrata nel tubo di scappamento di un camion. È il caso di una giovane ragazza americana: notando un grosso tubo montato sul mezzo da traposto, ha ben pensato di infilarci la testa. La malaugurata idea, così come testimoniato, sarebbe stata dettata da un'eccessiva quantità di alcol assunta.Lo scorso fine settimana, il Winstock ...

E3 2018 : Days Gone torna a mostrarsi in un brutale video gameplay di 10 minuti : Come saprete, nel corso della conferenza E3 2018 di Sony l'atteso Days Gone non è stato mostrato, poiché il gioco è stato tra i protagonisti degli annunci pre-E3.Qualche giorno prima dell'inizio della manifestazione, infatti, è stata finalmente comunicata la data di lancio di Days Gone, che arriverà su PS4 il prossimo 22 febbraio 2019.Anche se il titolo di Sony Bend non è stato tra i protagonisti della conferenza, possiamo comunque ammirare un ...

La versione Switch di Wolfenstein 2 : The New Colossus si mostra in un video gameplay off-screen di 9 minuti : Wolfenstein 2: The New Colossus di Bethesda e MachineGames sarà lanciato su Nintendo Switch alla fine di questo mese, ed è stato anche giocabile nello show floor a Los Angeles per l'E3 2018. Nintendo World Report ha provato la versione Switch, registrando le riprese del gioco in azione. Come si presenta, quindi, Wolfenstein 2: The New Colossus su Switch? Sembrerebbe bene! Gli sviluppatori Panic Button, che stanno gestendo questa versione, hanno ...

Aggiornamento Instagram come YouTube dal 20 giugno? video da 60 minuti e non solo : Il prossimo Aggiornamento Instagram avrà insito qualcosa di davvero rivoluzionario. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato della novità relativa ai Video di 60 minuti condivisibili proprio attraverso il social network. Ora, secondo alcune fonti, la nuova funzione sarebbe davvero imminente, ossia fissata al 20 giugno e sarà qualcosa di diverso rispetto a quanto pensato in un primo momento, il che renderà lo strumento simile a YouTube. A ...

10 minuti con Chiara Dello Iacovo | videoINTERVISTA : La cantante, protagonista della nostra diretta Facebook, ci ha parlato del suo ultimo singolo "Nessuno sposta i piedi", che...

Dragon Quest XI : Echi di un'Era Perduta si mostra in 10 minuti di video gameplay : Gamespot ha condiviso un nuovo video che mostra dieci minuti di gameplay dal prossimo gioco di ruolo di Square Enix, Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, titolo già protagonista della nostra anteprima.Nel filmato, visibile qui di seguito, vengono mostrati il free roaming e le meccaniche di combattimento:Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta racconta una storia accattivante di un eroe braccato ed è il tanto atteso gioco di ruolo realizzato ...

Piazzapulita - Corrado Formigli contro Mentana che sfora : «Grazie per i 40 minuti di ritardo». Poi rimprovera La7 – video : Corrado Formigli Le prime scintille dopo la nascita del nuovo governo non si sono consumate a Palazzo, ma in tv. Per seguire i decisivi momenti che hanno sancito l’inizio dell’esecutivo Conte, Enrico Mentana – subentrato in diretta con la sua maratona – ha infatti sforato di parecchi minuti ai danni di Piazzapulita, che sarebbe dovuta iniziare alle 21.15. Il conduttore del talk show, Corrado Formigli, non gliel’ha ...

Uomini e Donne - Sara e Lorenzo in villa senza telecamere : cosa è successo durante i 60 minuti video : Uomini e Donne: cosa hanno fatto Sara e Lorenzo durante i sessanta minuti in villa senza telecamere? La risposta della tronista Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. Ma prima della scelta ha trascorso ben sessanta minuti da sola – e senza telecamere – con Lorenzo Riccardi, l’altro corteggiatore del programma. […] L'articolo Uomini e Donne, Sara e Lorenzo in villa senza telecamere: cosa è successo ...

Sara Scimmi - da 'incidente' a probabile omicidio : 8 minuti di buio video : Il 9 settembre scorso Sara Scimmi, di soli 19 anni, è stata travolta e uccisa da un camion in localita' Castelfiorentino. La dinamica dell'incidente non ha mai convinto i genitori che sostengono che Sara non avrebbe mai percorso da sola quella strada di notte, correndo il rischio di essere investita. La ragazza conosceva bene la zona e sui social i parenti ritengono poco probabile che abbia scelto di fare quel tragitto una volta uscita dalla ...

Notte di sangue a Milano : gli ultimi minuti di Samsul/ video - l'inseguimento del 22enne bengalese ucciso : Notte di sangue a Milano: gli ultimi minuti di Samsul. Il Video dell'inseguimento del 22enne bengalese ucciso è stato diffuso dai carabinieri. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:24:00 GMT)

L'atteso Kingdom Hearts 3 si mostra in 10 minuti di video gameplay : Kingdom Hearts 3 è un vero videogioco, esiste, è giocabile e abbiamo un video per dimostrarlo!Ricordate i tempi dell'E3 2013? Sono passati alcuni anni e, in quell'occasione, Kingdom Hearts 3 si presentava accanto a The Order 1886, Battlefield 4, Final Fantasy 15 e Halo 5. Ebbene, cinque anni dopo, Kingdom Hearts 3 iniziava a sembrare uno di quei giochi che non sarebbe mai uscito, ma Square Enix è giunta in soccorso di tutti i giocatori senza ...

Il contratto di governo «giallo-verde» spiegato in 2 minuti La videoscheda : I punti del programma condiviso tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: ancora alcuni nodi da sciogliere su Lavoro, immigrazione e riforme istituzionali

Il contratto di governo “ giallo-verde” spiegato in 2 minuti La videoscheda : I punti del programma condiviso tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: ancora alcuni nodi da sciogliere su Lavoro, immigrazione e riforme istituzionali