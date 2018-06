Un uomo spara in pieno centro a Malmoe mentre i tifosi svedesi festeggiano la vittoria

Udine - uomo spara all'ex moglie e poi si uccide/ Dal notaio per vendere un immobile poi l’omicidio-suicidio : Udine, uomo spara alla moglie e poi si uccide, dal notaio per vendere un immobile poi l’omicidio-suicidio. E' accaduto questa mattina attorno alle ore 10:00 in centro città(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Udine : uomo spara a moglie e si uccide. I due erano dal notaio per la separazione : Giuliano Cattaruzzi ha ucciso la moglie Donatella Briosi? nello studio di un notaio di Udine: i due vi si erano recati per redigere un atto relativo alla compravendita di un immobile dopo la separazione.Continua a leggere

Udine - uomo spara alla moglie davanti al notaio - poi si uccide : Un uomo ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita. Il fatto è accaduto questa mattina a Udine in uno studio notarile, davanti al notaio dove la coppia stava probabilmente sottoscrivendo un atto.

Come il guerrafondaio Trump ha eliminato uno stato canaglia senza sparare un colpo o perdere un uomo. : Il mondo è stato sull'orlo di una guerra nucleare, per mesi. Quindi la politica del confronto duro ha pagato. Fra ieri ed oggi il meeting diretto fra un presidente degli Stati Uniti ed un leader Nord ...

Spara e uccide un uomo in uno studio medico a Roma - il vigilante arrestato : 'Non so come sia successo' : E' stato portato nel carcere di Regina Coeli Fabian Manzo, il vigilante che ieri in uno studio medico su via Palmiro Togliatti ha fatto partire accidentalmente un colpo dalla sua pistola, uccidendo un ...

Spara e uccide un uomo in uno studio medico a Roma - il vigilantes arrestato : 'Non so come sia successo' : E' stato portato nel carcere di Regina Coeli Fabian Manzo, il vigilantes che ieri in uno studio medico su via Palmiro Togliatti ha fatto partire accidentalmente un colpo dalla sua pistola, uccidendo ...

Agente spara a uomo in Duomo Berlino : ROMA, 3 GIU - La Cattedrale di Berlino è stata isolata: un Agente di polizia ha esploso un colpo di arma da fuoco contro un uomo all'interno dell'edificio. "Non c'è alcun indizio che faccia pensare ad ...

Agente spara a uomo in Duomo Berlino : ROMA, 3 GIU - La Cattedrale di Berlino è stata isolata: un Agente di polizia ha esploso un colpo di arma da fuoco contro un uomo all'interno dell'edificio. "Non c'è alcun indizio che faccia pensare ad ...

ATTACCO Duomo BERLINO : ULTIME NOTIZIE VIDEO/ Poliziotto spara a un uomo armato di coltello : colpito un collega : Spari nel Duomo di BERLINO in Germania: VIDEO e ULTIME NOTIZIE live, un Poliziotto ha ferito alle gambe un sospetto "agitato" e armato di coltello. colpito anche un collega, è ferito(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 19:17:00 GMT)

Berlino - poliziotto spara a un uomo all’interno del Duomo : “Era aggressivo e armato di coltello”. Escluso terrorismo : Un agente della polizia ha sparato ad un uomo che si trovava nel Duomo di Berlino perché, come riportato dalle autorità, quella persona stava “causando problemi”. L’uomo, un 53enne austriaco che si aggirava con un coltello, è stato ferito alle gambe da un colpo di pistola e ora si trova all’ospedale. L’agente che gli ha sparato ha ferito per sbaglio anche un collega, ricoverato in gravi condizioni. La polizia ...

Berlino - poliziotto spara a un uomo all’interno del Duomo : “Aggressivo e armato di coltello”. Escluso terrorismo : Un agente della polizia ha sparato ad un uomo che si trovava nel Duomo di Berlino perché, come riportato dalle autorità, quella persona stava “causando problemi”. L’uomo, un 53enne austriaco che si aggirava con un coltello, è stato ferito alle gambe da un colpo di pistola e ora si trova all’ospedale. L’agente che gli ha sparato ha ferito per sbaglio anche un collega, ricoverato in gravi condizioni. La polizia ...

Berlino - agente spara a un uomo all’interno nel Duomo : “Aggressivo e armato di coltello”. Escluso terrorismo : Un agente della polizia ha sparato ad un uomo che si trovava nel Duomo di Berlino perché, come riportato dalle autorità, quella persona stava “causando problemi”. L’uomo, un 53enne austriaco armato di coltello, è stato ferito alle gambe da un colpo di pistola e ora si trova all’ospedale. L’agente che gli ha sparato ha ferito per sbaglio anche un collega, ricoverato in gravi condizioni. La polizia berlinese, ...

Berlino - agente spara a un uomo in cattedrale : Duomo isolato : Berlino, agente spara a un uomo in cattedrale: Duomo isolato Berlino, agente spara a un uomo in cattedrale: Duomo isolato Continua a leggere L'articolo Berlino, agente spara a un uomo in cattedrale: Duomo isolato proviene da NewsGo.

Berlino - poliziotto spara a un uomo armato di coltello all’interno nel Duomo : “Non è terrorismo” : Un agente della polizia ha sparato ad un uomo che si trovava nel Duomo di Berlino perché, come riportato dalle autorità, quella persona stava “causando problemi”. L’uomo, un 53enne austriaco armato di coltello, è stato ferito alle gambe da un colpo di pistola e ora si trova all’ospedale. L’agente che gli ha sparato ha ferito per sbaglio anche un collega, ricoverato in gravi condizioni. La polizia berlinese, ...