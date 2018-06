UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 19 giugno 2018

Un POSTO al Sole Anticipazioni 19 giugno 2018 : Alice continua la sua relazione con Marco ma finisce nei guai : Pene amorose per due due nostri protagonisti. Alice combatte per "difendere" il suo amore per Marco mentre Vittorio soffre per la partenza di Anita.

ANTICIPAZIONI UN POSTO AL SOLE/ Nuovo ingresso nel cast - Samba Ndiaye sarà Mansur : Nella soap partenopea 'Un POSTO al SOLE' sono in arrivo nuove storie che coinvolgeranno gli storici personaggi e le loro ordinarie vicende. Tra le new entry previste per le prossime puntate della famosa serie, vedremo Samba Ndiaye, che impersonera' Mansur, un ragazzo che stringera' un rapporto molto intricato con Franco Boschi. I dettagli sul Nuovo arrivato Samba Ndiaye è un volto gia' conosciuto dal pubblico grazie alla sua precedente ...

Un POSTO al sole anticipazioni : nuovi arrivi nella soap partenopea : Ci saranno volti nuovi a Un posto al sole, tra poco tempo infatti il cast si arricchirà di altri tre protagonisti. Samba Ndiaye darà vita a Mansur, ma altri due personaggi entreranno a fare parte del cast della soap partenopea, di chi si tratterà? Un posto al sole, new entry Si parla delle prossime presentazioni ufficiali tra i Poggi ed i Picardi, visto che Susanna si è stabilita alla Terrazza e, dopo un primo periodo precario, ora sembra ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 18 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 18 giugno 2018: Alice (Fabiola Balestriere) litiga col padre perché quest’ultimo le proibisce di frequentare Marco (Paolo Maja), ma rimane ferma sulla sua posizione. La permanenza di Susanna (Agnese Lorenzini) alla Terrazza è ormai ufficiale ed è quindi giunto il momento della presentazione dei suoi genitori. Mentre Michele (Alberto Rossi) tenta di coinvolgere Vittorio (Amato ...

Un POSTO al sole anticipazioni : MARIELLA è incinta??? (il personaggio) : Proprio come vi avevamo anticipato, a Un posto al sole MARIELLA (Antonella Prisco) ha ricevuto una tremenda delusione dal suo Guido (Germano Bellavia) quando lo ha trovato in “compagnia” – diciamo così – di Cinzia Maiori (Veronica Mazza). E ora cosa succederà? Nelle puntate di Upas in onda su Rai 3 la prossima settimana, il Del Bue cercherà di pensare ad un modo per recuperare il rapporto sentimentale con la sua ex, ...

Un POSTO al sole anteprima : PAOLO MARIA SCALONDRO sarà Manlio Picardi : Grandi novità a Un posto al sole, con l’inserimento a breve di alcuni nuovi ruoli destinati a tenerci compagnia in futuro. Vi abbiamo già parlato dell’arrivo di Samba Ndiaye nel ruolo di Mansur, ma altri due personaggi sono in procinto di irrompere in scena. Vediamo di chi si tratta… Iniziamo col dire che la presenza di Susanna (Agnese Lorenzini) alla Terrazza è ormai un fatto consolidato e questo farà sì che si avvicini il ...

Un POSTO al sole anteprima : SAMBA LAOBE NDIAYE sarà MANSUR : Spoiler Un posto al sole: SAMBA NDIAYE nel cast Grazie a Un posto al sole sta per tornare in auge un nome che gli aficionados dei reality show ricorderanno certamente, perché qualche anno fa è stato uno dei protagonisti assoluti dell’edizione numero 13 del Grande Fratello. Parliamo del simpaticissimo SAMBA LAOBE NDIAYE, che sta per irrompere nella soap partenopea di Rai 3 con un personaggio nuovo di zecca, il cui nome vi segnaliamo in ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 15 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 15 giugno 2018: Ormai decisa a fuggire con Luca (Marco Basile) e già rassegnata ad una vita lontana da Napoli, Anita (Ludovica Bizzaglia) deve ora decidere cosa fare con Vittorio (Amato D’Auria)… Andrea (Davide Devenuto) risulta sempre più apprensivo nei confronti della figlia Alice (Fabiola Balestriere)… Aumenta la vicinanza tra Alice Pergolesi e Marco (Paolo Maja), ma le ...

Un POSTO al sole anticipazioni : MARINA in grave pericolo!!! : Grande successo a Un posto al sole per il clan Viscardi, che – dopo l’arrivo in inverno di Veronica (Caterina Vertova) – ha recentemente visto aumentare i suoi membri grazie all’inserimento dei personaggi di Valerio (l’amatissimo Fabio Fulco) e di sua figlia Vera (interpretata da Giulia Schiavo, QUI la nostra intervista). Come si è già capito, la nuova famiglia della soap vive a “pane e veleni”: Valerio ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 14 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 14 giugno 2018: Tra Vittorio (Amato D’Auria) e Anita (Ludovica Bizzaglia) c’è un nuovo riavvicinamento, che lui interpreta come un’evoluzione del loro rapporto. In realtà l’imminente fuga di Luca (Marco Basile) potrebbe rimettere tutto in discussione… Andrea (Davide Devenuto) è molto in ansia per l’esito degli esami di terza media di Alice (Fabiola Balestriere), ma il vero problema ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 14 giugno 2018 : Andrea teme l'esito degli esami di terza media di Alice : Mentre Andrea è in apprensione per gli esami di terza media di Alice, la ragazzina si è presa una preoccupante cotta per Marco

