Un disastro di ragazza Su Italia 1 il film con Amy Schumer oggi | 18 giugno 2018

UN disastro DI RAGAZZA/ Su Italia 1 il film diretto da Judd Apatow (oggi - 18 giugno 2018) : Un DISASTRO di RAGAZZA , il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 18 giugno 2018. Nel cast: Amy Schumer e Bill Hader, alla regia Judd Apatow . Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:36:00 GMT)

Stufa di stare sugli spalti - la ragazza scavalca e tenta un’invasione di campo : il risultato è un doppio disastro : Una studentessa dell’Università di Bath, nel Regno Unito, sta seguendo con le amiche un evento sportivo quando decide di scavalcare le barriere e fare un’invasione di campo. Il salto però non è dei migliori, la ragazza perde l’equilibrio e cade di faccia. La studentessa però non demorde, si rialza decisa ma viene messa al tappeto dal getto d’acqua di un irrigatore. A giudicare dalle risate l’invasione non è riuscita secondo i piani ma lo show ...